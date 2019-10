Convites para almoço dos Pioneiros são entregues a partir desta quarta-feira

A partir desta quarta-feira (16), as famílias pioneiras, cadastradas no MIS (Museu da Imagem e do Som), já podem retirar os convites para a 26ª edição do tradicional Almoço dos Pioneiros, que faz parte da programação de comemoração do 68º aniversário de Cascavel.

Na programação artística, o evento conta com a participação especial dos instrumentistas Luciano Veronese (Piano) e Paulo Drage (Sax). Além de contar com a exposição do Projeto Museu no Tempo que traz fotos históricas de Cascavel e uma divertida roda de chimarrão para relembrar os velhos tempos.

Para este ano, são esperados cerca de mil convidados para o almoço que será realizado no Tuiuti Esporte Clube, no dia 14 de novembro, às 11h.

RETIRADA DOS CONVITES

A entrega dos convites será realizada no Centro Cultural Gilberto Mayer de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Para a retirada, é necessário ser pioneiro e ter o cadastro no MIS atualizado.

Serão disponibilizados apenas dois convites por cadastro e o convite compete apenas ao pioneiro, portanto não é permitido a passagem deste para outras pessoas. Também, não é permitido a entrada de crianças no evento.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

A atualização no Cadastro dos Pioneiros é sempre realizada juntamente com a entrega do convite para o almoço, mediante apresentação de documento com foto.

Nesta atualização é realizado o acréscimo nas informações dos históricos das famílias pioneiras, a revisão de informações de contato (endereços e telefones) e o registro de fotos do casal para o perfil do cadastro.

Os pioneiros, também, podem trazer fotos antigas e deixar seus depoimentos para o “Projeto Memória Viva”, contando um pouco sobre o histórico da família, assim como as principais contribuições que tiveram no processo de colonização de Cascavel.

Informações a respeito do Almoço dos Pioneiros, cadastros e projetos dos museus podem ser feitos pelo telefone: (45) 3902-1865 ou pelo e-mail: museuhistoricodecascavel@gmail.com.