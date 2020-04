Contratação de hotéis para isolamento de pacientes será feita conforme demanda

A contratação de quartos de hotéis para o isolamento de pacientes com o novo coronavírus em Foz do Iguaçu será feita conforme a demanda. A Fundação Municipal de Saúde, gestora do Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), está com o credenciamento aberto para a contratação dos leitos até 17 de maio. O edital está disponível no site do Hospital Municipal.

O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Nilton Bobato, explica que o limite é de até 1.500 quartos, mas que as contratações só ocorrerão se houver necessidade. A Itaipu Binacional, por meio da Fundação Itaguapy, que administra o Hospital Costa Cavalcanti, irá repassar recursos para o custeio do credenciamento dos leitos. O compromisso foi firmado no dia 15 de abril. A divisão dos valores ainda não está definida.

Critérios

O edital segue os critérios do Ministério do Turismo para prestação de serviços. Além da dhospedagem, os estabelecimentos devem ter condições de oferecer refeições, higienização dos quartos e o isolamento dos pacientes. A estimativa do município é ter um custo médio de R$ 80 por diária.