Contra o Inter, Palmeiras tenta manter pegada

São Paulo – A primeira partida do Palmeiras após a pausa para a Copa América deve marcar o retorno da dupla Luan e Gustavo Gómez. Essa zaga está há mais de mil minutos sem sofrer gols – a última vez vazada foi ainda no Campeonato Paulista, no clássico contra o Corinthians do dia 2 de fevereiro.

Nas 17 partidas que fez em casa em 2019, o Palmeiras venceu 14, empatou duas e perdeu apenas uma, justamente para o Corinthians, em fevereiro. Ou seja, já são cinco meses de invencibilidade, contando os duelos tanto no Allianz Parque quanto no Pacaembu.

É com esse retrospecto que o Verdão tenta largar na frente na Copa do Brasil. Após o jogo de ida nesta quarta, às 21h30 no Allianz Parque, o Palmeiras visitará o Internacional na quarta da semana que vem no mesmo horário. O time que avançar disputará a semifinal do torneio mata-mata.

Pelos lados colorados, a comissão técnica se apega ao recente jogo entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota por 1 a 0, há a certeza de que o Inter fez um grande jogo, perdendo em uma falha em bola parada.

Nesta quarta-feira, a sequência da vida colorada em 2019 terá momentos decisivos. O Inter sonha com a conquista de pelo menos uma das três grandes taças em disputa neste segundo semestre: Copa do Brasil, Copa Libertadores da América ou Campeonato Brasileiro.