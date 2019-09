Contra a Colômbia: Com retorno de Neymar, Brasil faz seu primeiro jogo pós-Copa América

Rio de Janeiro – Pouco mais de dois meses depois de conquistar em casa a Copa América, a seleção brasileira masculina de futebol terá como adversários dois times que disputaram a competição no Brasil, entre junho e julho, em amistosos nos Estados Unidos. O primeiro deles está marcado para as 21h30 desta sexta-feira (6), contra a Colômbia, no Hard Rock Stadium, estádio do Miami Dolphins, em Miami.

A novidade fica por conta de Neymar, que não entra em campo desde o dia 5 de junho, quando jogou poucos minutos até machucar o tornozelo no amistoso contra o Catar, antes da Copa América. A lesão acabou ocasionando o corte do atacante da competição.

O atacante do Paris Saint-Germain vive momento de forte contestação por conta de sua postura extracampo. Dentro das quatro linhas, ele deve ser testado pelo técnico Tite em uma posição diferente, atuando um mais centralizado. O goleiro Alisson e os atacantes Everton e Gabriel Jesus são as principais ausências. Com isso, Ederson será o goleiro e Richarlison será o camisa 9.

Na Colômbia, James Rodríguez e Falcão García, principais estrelas do país, ficaram de fora da convocação. No entanto, exceto esses dois, é possível que a seleção cafetera mantenha a base de escalação que atuou na última Copa América. Na ocasião, o time, que foi o único com 100% de aproveitamento na primeira fase (venceu Argentina, Paraguai e Catar), caiu para o Chile nas quartas de final ao empatar sem gols e ser derrotado nos pênaltis.

Depois da seleção colombiana, o Brasil enfrentará o Peru na terça-feira (10), em amistoso em Los Angeles (EUA). Os peruanos foram os adversários dos brasileiros na final da Copa América.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Colômbia – 6/9, às 21h30

Ederson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Coutinho; Richarlison, Neymar e Firmino. Técnico: Tite

Ospina; Medina, Mina, Sánchez e Tesillo; Barrios, Uribe e Cuadrado; Zapata, Muriel e Roger Martínez. Técnico: Carlos Queiroz