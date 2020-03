Continente mais afetado: China e Japão já planejam retorno do futebol nacional

Rio de Janeiro – Epicentro da maior crise sanitária da geração, a China está perto de controlar o coronavírus – ontem (19) não registrou nenhum novo caso pela primeira vez desde o início da epidemia – e já pensa na volta do futebol no país. Segundo o jornal inglês “Daily Mail”, o retorno da Superliga Chinesa já tem data: 18 de abril.

A competição deveria ter começado no dia 22 de fevereiro, mas havia sido suspensa por tempo indeterminado no dia 30 de janeiro.

A liga chinesa reúne vários jogadores brasileiros, como Miranda, Fernandinho, Paulinho, Ricardo Goulart, Oscar e Hulk. Por medo da epidemia, muitos deles deixaram o país e voltaram para casa durante a pré-temporada.

No Japão, que tem tratado com sucesso seus pacientes com um remédio já existente no mercado, a liga japonesa de futebol (J-League) teve a primeira rodada no dia 22 de fevereiro, mas no dia 10 de março suspendeu as disputas até 3 de abril e, nessa quinta-feira (19), anunciou o retorno para o dia 15 de maio, sem rebaixamento no campeonato.

Os clubes concordaram que a divisão que tem atualmente 18 times, será disputada com 20 na próxima temporada. Dessa forma, haverá quatro rebaixados ao invés de dois, como de costume.