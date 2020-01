Contagem regressiva: Time Brasil entra na reta final da preparação olímpica

Rio de Janeiro – Após três anos de ciclo olímpico, o Time Brasil vê Tóquio 2020 cada vez mais próximo. Faltando menos de 200 dias para os Jogos, parte dos atletas ainda briga por uma classificação para o evento, enquanto outros, já garantidos, estão voltados exclusivamente para a competição, que será realizada de 24 de julho a 9 de agosto.

“Entramos em uma fase bem sensível da preparação, ainda de treinamento pesado, em que o atleta precisa reduzir seu risco de lesão, mas também buscar sua participação nos Jogos. Ao mesmo tempo, eles já sabem o que precisam fazer e os desafios que encontrarão em Tóquio. Com esse plano formado, é possível identificar o que ainda deve ser trabalhado para que cada um chegue forte e confiante a Tóquio”, afirma o diretor de Esportes do COB (Comitê Olímpico do Brasil), Jorge Bichara.

“Atualmente, a preparação dos atletas é mais individualizada e visa atender às necessidades específicas de cada um. Alguns precisam competir mais, outros preferem menos, e tem ainda os que estão se recuperando de lesões. Com a definição do caminho que precisa ser percorrido até Tóquio, o que fará a diferença nos Jogos Olímpicos será, principalmente, essa preparação final”, finaliza Bichara.

Projeto Tóquio 2020

O projeto Tóquio 2020 teve início há seis anos, quando o COB formalizou uma parceria com o Japan Sports Council e iniciou o processo de escolha das bases de aclimatação do Time Brasil nos Jogos. Nessa etapa, a entidade procurou locais com boa estrutura de treinamento, área médica, espaço para montagem de sala de força e que permitissem uma alimentação tipicamente brasileira. Com um planejamento de longo prazo, o COB vai oferecer as melhores condições possíveis de treinamento e estrutura aos atletas, de modo que eles estejam voltados exclusivamente às competições. Diante do cenário apresentado, definiu-se que oito locais servirão de bases do Time Brasil no Japão: Chiba, Chuo, Enoshima, Hamamatsu, Koto, Ota, Sagamihara e Saitama.

Delegação já tem 152 competidores

Até o momento, o Time Brasil tem 152 vagas garantidas em Tóquio 2020. Este número pode aumentar consideravelmente até a primeira quinzena de fevereiro, quando o futebol masculino e o basquete feminino definirão seus classificados para os Jogos.

A seleção de futebol estreará no Pré-Olímpico da Colômbia no dia 19 de janeiro, às 22h30 (de Brasília), contra o Peru. O Brasil está no Grupo B do torneio, que tem ainda Bolívia, Uruguai e Paraguai. Já o Grupo A tem Argentina, Colômbia, Chile, Equador e Venezuela. Os dois melhores de cada chave avançam ao quadrangular final, que começará dia 3 de fevereiro e classificará dois países para os Jogos Olímpicos.

Já entre os dias 6 e 9 de fevereiro, a seleção feminina de basquete terá pela frente o Pré-Olímpico Mundial, em Bourges, na França. As adversárias da equipe comandada por José Neto são as porto-riquenhas e as australianas, além das anfitriãs. Apenas uma dessas equipes não se classificará a Tóquio.

No caso dos esportes individuais, a definição das vagas envolve, além de competições qualificatórias, a busca por pontos e melhores colocações no ranking mundial. Para atender a todos, o COB busca acompanhar de perto os principais nomes de cada modalidade.