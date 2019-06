Conta de luz vai ficar mais cara no Paraná

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou nesta terça-feira (18) reajuste tarifário da Copel que deve entrar em vigor dia 24 de junho.

O reajuste médio ficou em 3,41% no Estado, sendo 1,85% de aumento médio para consumidores residenciais e 4,32% no reajuste médio para os consumidores de alta tensão (industriais). O reajuste para baixa tensão é de 2,92%.

A empresa atende 4,6 milhões de unidades consumidoras localizadas no Paraná. Ao calcular o reajuste, conforme estabelecido no contrato de concessão, a Agência considera a variação de custos associados à prestação do serviço. O índice de reajuste da empresa foi positivo, principalmente, pelos impactos dos componentes financeiros.