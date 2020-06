Consultas no ambulatório do HUOP podem ser agendadas por telefone e whatsApp

O ambulatório do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) está realizando os agendamentos de consultas via telefone e whatsApp. Desde o início da pandemia, o hospital realizou diversas adequações, com o objetivo principal de evitar aglomerações e diminuir a circulação de pessoas, conforme as alterações do fluxo hospitalar.

Com isso, o ambulatório também teve mudanças, como a diminuição em cerca de 65% das consultas. Neste momento, estão sendo realizadas apenas as primeiras consultas do pós-operatório e as consultas de gestantes de alto risco. “A diminuição da circulação é significativa e importante para evitar a aglomeração. Com os agendamentos por telefone também tende a diminuir ainda mais o número de pessoas, além de facilitar, principalmente para quem vem de outros municípios, que não precisam mais vir até o hospital, e não correm riscos no trajeto também”, afirma o chefe administrativo do ambulatório, Cléber Luiz Almeida Bugs.

COMO AGENDAR

Para realizar o agendamento das consultas do pós-operatórios da especialidade de ortopedia, o horário de atendimento é das 7h às 11h, e das 12h às 16h, através do telefone/WhatsApp (45) 3321-4679. Para as consultas dos pós-operatórios das demais especialidades e gestação de alto risco, o horário de atendimento é das 8h às 17h, através do telefone (45) 3321-5341 ou telefone/ WhatsApp (45) 3321-5430.

É importante salientar que as consultas podem ser desmarcadas apenas com uma semana de antecedência. Os telefones para o agendamento também estão disponíveis para eventuais dúvidas com relação às consultas.