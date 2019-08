Conselho Tutelar: campanha está liberada

Reportagem: Milena Lemes

A campanha pública para as eleições dos novos conselheiros tutelares já está na rua. Em Cascavel, pela primeira vez, as votações serão com urnas eletrônicas.

Após prova escrita e avaliação psicológica, restaram 99 candidatos para a disputa das 15 vagas de titulares. Além dos titulares, os outros 15 candidatos mais votados ficam como suplentes. “O suplente pode ser convocado para substituição temporária do titular em caso de licenças por mais de 15 dias. Se o titular desistir, o suplente assume a titularidade”, explica a presidente do CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente), Marilia Maria Montiel Coutinho.

Cascavel tem três conselhos tutelares, com cinco vagas cada um. Existe a possibilidade da criação de um quarto conselho, e, nesse caso, os cinco primeiros suplentes serão chamados para assumir a titularidade.

O mandato é de 2020 até 2023. O salário é de R$ 5.455,80 por 40 horas semanais de trabalho.

Votação popular

A exemplo da última campanha, toda a população é convidada a votar, mas o voto não é obrigatório. As votações serão no dia 6 de outubro. Para votar, é preciso ter mais de 16 anos e inscrito regularmente como eleitor em Cascavel. No dia da votação, deve apresentar um documento oficial com foto e o título de eleitor.

Cada eleitor poderá votar apenas em um candidato.

O resultado sairá no mesmo dia.

Onde votar

De acordo com MP-PR (Ministério Público do Paraná), será fornecida uma urna eletrônica para cada 5 mil eleitores. Em Cascavel, serão seis locais de votação: Escola Municipal Ademir Correa, Caic I, Ceep Pedro Boareto Neto, Colégio Eleodoro Ébano Pereira, Colégio Marilis Faria Pirotelli e Unioeste.

Confira a lista completa dos candidatos.