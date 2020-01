Conselheiros tutelares são empossados em Cascavel (PR)

Na manhã desta sexta-feira (10), os 15 conselheiros tutelares municipais foram empossados em Cascavel (PR). Na cidade existem três conselhos, divididos nas regiões Sul, Oeste e Leste da cidade. Ao fim da posse, os conselheiros, dos mais votados aos menos votados, escolheram em qual conselho desejam atuar. A gestão é a 2020/2023.

Na região Sul irão atuar os conselheiros Sérgio Elias de Araújo, Everaldo da Silva Rodrigues, Jaqueline Carolina da Silva, Eleni Cabral e Hamilton Rodrigues da Silva. Na região Oeste atuarão Ana Marly de Almeida Cruz, Patrícia Gesualdo Paranhos de Oliveira, Marilete Rosa Daniel, Jerry Silvio Tristoni e Simão Diego Zanchetti da Luz. Por fim, na região Leste atuarão Gustavo Scherole de Brito, Fabiana Crivelari Veloso, Sirlei Soares de Aguair, Adenal Rodrigues de Mello e Sandra Elenice de Jesus Silvério.

De acordo com o presidente do CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente) Valdair Mauro Debus, os conselheiros tutelares têm a função de garantir que os direitos das crianças e dos adolescentes não sejam violados. “A criança não pode sofrer violência, se ela está sofrendo violência, o conselho tutelar precisa atuar para garantir a segurança dessa criança, para que ela não venha correr risco”.

As pessoas que souberem de casos de violência contra crianças e adolescentes podem fazer uma denúncia anônima aos conselhos tutelares, seja pelos telefones do plantão ou pelo Disque 100, basta passar o endereço correto.

O telefone do plantão na região Sul é o (45) 98813-5799, o conselho fica na Rua Dr. Sandino Erasmo de Amorim, 1724, Parque São Paulo. Na região Oeste o telefone é o (45) 98431-6353 e o conselho fica na Rua Presidente Kennedy, 349, Centro. Já na região Leste o telefone é o (45) 99972-0662 e o conselho fica na Rua Erechim, 790, Centro.

Se uma pessoa fizer uma denúncia a um dos conselhos que fique fora de sua região, o chamado é transferido para o conselho tutelar responsável pela região da qual a denúncia faz parte, mas o atendimento não deixa de ocorrer.