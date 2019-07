Consamu abre inscrições para concurso em 19 municípios

Estão abertas as inscrições para o concurso do Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste) em 19 municípios da região oeste do Paraná. Os salários variam de R$ 1.465,42 a R$ 9.645,22.

Há vagas para agente administrativo, enfermeiro, farmacêutico, motorista socorrista e técnico em enfermagem com lotação inicial na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O candidato irá realizar a prova escrita na cidade em que está concorrendo à vaga.

As inscrições podem ser feitas de 15/07/2019 a 05/08/2019.

Será admitida à inscrição SOMENTE via internet, no site: www.institutobrasil.net.br, ou, acessando o link: http://www.institutobrasil.net.br/login/url/inscricao/60

Outras informações: (45) 99834-0664 ou (45) 3036-7105.