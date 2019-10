Conheça as flores que resistem à umidade e podem ser colocadas no banheiro

Tendência na decoração, as plantas têm conquistado espaço em todos os cômodos das casas e apartamentos. Funcionários de floricultura em Porto Alegre a Natal têm respondido às mesmas perguntas: quais são as melhores opções para o quarto, sala, cozinha ou banheiro?

Com cada vez mais pessoas morando em apartamentos, ter um jardim nem sempre é uma opção. Por isso se tornou tão comum criar espaços com plantas e flores no interior das residências.

No entanto, para que as plantas tenham durabilidade e possam continuar enfeitando cada espaço por muito mais tempo, é importante ter atenção às características do ambiente escolhido para receber uma nova cor.

Flores para o banheiro

No caso dos banheiros ou lavabos, é importante optar por espécies que se adaptem bem a lugares com muita umidade e, na maior parte dos casos, pouca iluminação.

No caso dos apartamentos mais recentes, é comum que banheiros tenham janelas pequenas ou até mesmo não tenham janela, usando um exaustor para garantir a circulação de ar no ambiente. Apesar de muitas plantas não precisarem de muita luminosidade ou luz solar, é quase imprescindível que elas recebam luz natural em pelo menos algum momento do dia.

Se este for o caso do banheiro da sua casa, você pode, uma vez por dia, colocar a planta escolhida para tomar a luz do dia em um lugar mais iluminado da casa. A sugestão é fazer isso pela manhã ou final da tarde, quando a temperatura está mais amena.

Veja algumas das opções mais resistentes, que necessitam de poucos cuidados para crescer – e até dar flores – em seu banheiro.

Avenca: a avenca é bastante resistente e dá um toque verde suave para a decoração de qualquer ambiente. Sua forma de crescimento permite que ela preencha os ambientes uniformemente, ficando bem tanto pendurada quanto em cima da pia ou móveis do banheiro. Ela precisa de luz difusa e é indicado deixar a terra úmida, mas jamais encharcada de água.

Tillandsia: para um toque verde mais discreto, a tillandsia é uma boa opção. Ao contrário da avenca, ela não tem um crescimento tão uniforme, ficando bem em locais menores. Ela também pode ser colocada em cima da pia ou diretamente no chão, de acordo com o tamanho do vaso. Ela precisa de luz indireta e bastante umidade.

Peperômia: essa é uma excelente opção para banheiros de todos os tamanhos e em qualquer espaço que você desejar preencher com mais cores. Ela precisa de luz indireta e não exige rega muito frequente.

Costela-de-adão: essa é uma grande tendência na decoração das casas e nos acessórios da moda. A costela-de-adão foi redescoberta para os ambientes internos, mas ela necessita de bastante luminosidade e regas mais regulares, para que suas folhas se mantenham verdes e cresçam de forma saudável.

Kalanchoe: se você quer dar ainda mais cor ao seu ambiente, a kalanchoe dá uma flor pequena e de cor intensa. Ela é indicada para o banheiro, pois precisa apenas de luz indireta, e pode ser regada apenas quando o solo estiver seco, evitando que sua raiz apodreça.

Hera: essa planta é uma das favoritas entre as opções pendentes. Por ser da família das trepadeiras, ela pode ser moldada conforme o crescimento, para que abrace o ambiente ao redor. Porém, ela precisa de bastante luminosidade para ter um crescimento saudável, mantendo o solo úmido.

Planta-mosaico: para quem deseja uma opção para decorar o lavabo ou lugares pequenos, a planta-mosaico apresenta versões em cores diferentes, com tons mais suaves que combinam com qualquer decoração.Também conhecida como fittonia, precisa de um solo úmido para crescer adequadamente, além de muita luz indireta.