Congresso paranaense terá exemplo mineiro

Localizada a 40 quilômetros de Belo Horizonte, Confins é exemplo quando o assunto é inovação, em especial por se tratar de um município de pequeno porte, de 6.500 habitantes. As ações em andamento na localidade serão apresentadas durante o 7º Congresso Paranaense de Cidades Digitais, que reunirá prefeitos, gestores e vereadores nos dias 21 e 22 de novembro em Cascavel.

Conhecida por abrigar o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, Confins investe desde 2017 para lançar novos voos a partir da tecnologia. A secretária de Administração, Eliana Viana Pinto Coelho, ressalta que o Município viu na tecnologia uma grande aliada para desenvolver um governo voltado para o aprimoramento da gestão e de políticas públicas, melhorando o atendimento à população.

Dentre os atuais projetos inovadores da cidade está o Protocolo Web, na plataforma 1doc, que traz economia e agilidade com o gerenciamento de documentos feito de forma totalmente eletrônica.

Segundo a secretária, Confins foi a primeira cidade no Estado a implantar a plataforma online. “A intenção não é afastar o cidadão da prefeitura, mas dar a ele a tranquilidade de solicitar um serviço de casa. Chamados para recolhimento de entulhos, podas de árvores, certidão de número de residência, entre outros, eram registrados em papéis e o cidadão precisava ir até a prefeitura. Hoje em dia tudo pode ser feito de forma eletrônica e célere, dispensando o uso de papel, e o solicitante ainda pode acompanhar o andamento de seu protocolo”, explica Eliana.

Outro recente projeto é o WebGIS, ferramenta de atualização da planta de valores que calcula a área de todas as residências do Município, proporcionando maior organização territorial e melhor planejamento nas obras de infraestrutura e serviços de limpeza urbana. Segundo Eliana, o parque tecnológico de Confins foi 100% renovado para implantar essas inovações.

Na educação, a cidade é destaque com o projeto Lousa Digital, que leva o futuro para as salas de aula e aumenta o interesse e o envolvimento dos alunos no ensino. Na segurança pública, já são 40 câmeras para monitoramento da cidade.

O Congresso

Organizado pela RCD (Rede Cidade Digital), em parceria com a Prefeitura de Cascavel, por meio da Fundetec (Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel), o 7º Congresso Paranaense de Cidades Digitais é principal encontro do Estado direcionado para prefeituras e tem como objetivo criar um ambiente de interação entre gestores, trazendo ideias que possam contribuir para maior eficiência das administrações municipais. Uma feira de serviços e soluções também acontecerá paralela ao evento.

Inscrições

As inscrições são gratuitas para servidores públicos pelo http://congresso.redecidadedigital.com.br/. “A Rede Cidade Digital busca levar informação, políticas públicas, casos de sucesso e soluções de mercado para os gestores públicos, tendo como objetivo aproximá-los da realidade vivida pelas cidades digitais e inteligentes”, enfatiza o diretor da RCD, José Marinho.

Serviço:

O que: 7º Congresso Paranaense de Cidades Digitais

Quando: 21 e 22 de novembro

Onde: Fundetec / Agrotec – Cascavel

Informações: (41) 3015-6812 e congresso@redecidadedigital.com.br