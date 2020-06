Confusão na Sesa: Secretário pede provas sobre as acusações de superfaturamento

Curitiba – O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, notificou o deputado estadual Plauto Miró Guimarães para que ele apresente, em um prazo de cinco dias, documentos e imagens sobre as acusações que fez no Plenário da Assembleia Legislativa no dia 4 de junho, relativas a superfaturamento em insumos adquiridos pela Sesa (Secretaria Estadual da Saúde).

Após dizer que faria uma denúncia, Plauto não chegou a apontar fatos, mas insinuou que haveria falcatrua dentro da Secretaria de Estado da Saúde em relação à compra de equipamentos e insumos.

Disse que acendeu “sinal de alerta” no governo e que o Ministério Público e a Polícia Federal deveriam investigar possíveis superfaturamentos na compra de equipamentos pela Sesa neste período de pandemia, em especial de respiradores, que uma hora custam R$ 80 mil, outra R$ 130 mil.

E ainda insinuou a abertura de uma investigação pela própria Alep, perguntando ao deputado Luiz Cláudio Romanelli quantas CPIs (Comissão Parlamentar de Inquérito) existem na casa. Na ocasião, o próprio líder do Governo, Hussein Bakri, já havia solicitado a apresentação de provas e a formalização da denúncia.

Diante das insinuações, o secretário Beto Preto pede explicações sobre as denúncias para tomar as providências legais. Logo que soube das acusações, o secretário informou que, ao contrário do que disse o deputado, todas as compras são fiscalizadas pela equipe da Sesa e que a determinação é para adquirir insumos e produtos pelo menor preço do mercado.