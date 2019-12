Confira as grandes tendências da engenharia para 2020

A carreira de engenheiro e engenheira está entre as mais buscadas no país. A expectativa de alta remuneração e status que a profissão oferece costuma atrair muitos jovens que buscam um futuro mais estável, com segurança financeira e maior qualidade de vida.

No entanto, assim como outras grandes profissões, não basta apenas ingressar na faculdade para garantir um bom futuro nessa área. Após a graduação, é importante se manter atualizado, estudando novas técnicas e estar sempre ligado nas principais tendências do setor.

Em alguns casos, pode ser necessário até mesmo colocar a mão na massa e operar ferramentas, como a parafusadeira ou até mesmo algo mais complexo.

Confira abaixo algumas das principais tendências da engenharia para o próximo ano!

Ciência de dados

Dentro da área da engenharia, as questões relativas a dados e informações são cada vez mais importantes. A medida que as empresas descobrem a importância de lidar com isso para ter mais sucesso, surge a necessidade de aprender como fazer e como usar da melhor maneira todos os dados que são colhidos.

Seja na área de marketing ou para outras empresas que trabalham diretamente com a informação, os engenheiros são cada vez mais valorizados nessa área que tem crescido muito nos últimos anos.

Automação e robótica

A tecnologia voltada a atender as necessidades de grandes empresas e indústrias está sempre precisando de novas ideias e profissionais que saibam criar e executar projetos. Nesse campo, a presença dos engenheiros também é bastante forte e necessária.

E isso faz com que profissionais bem capacitados sejam bastante valorizados. Para se manter à frente nesse campo, é importante não deixar de se atualizar e participar de cursos e eventos em que essas novas tecnologias sejam apresentadas.

Petróleo

A extração de petróleo continua em alta no Brasil e no mundo. A descoberta de novos campos na América Latina tem feito com que a região seja um grande pólo para os profissionais capacitados a atuarem na área petrolífera.

O salário final de quem se especializa nessa carreira pode chegar a mais de 140 mil reais por mês. Afinal, o ramo dos combustíveis fósseis movimenta uma grande fortuna todos os anos ao redor do mundo, o que amplia ainda mais as possibilidades de trabalho.

