Confiança no cooperativismo eleva aplicação financeira na Cresol

Fazer investimentos de forma segura é a melhor maneira de garantir o futuro e, nesse sentido, a Cresol – uma cooperativa com mais de duas décadas de história – trabalha para garantir sempre novos benefícios aos seus cooperados. O cooperativismo de crédito é um setor que cresce e se fortalece a cada dia, competitivo e com soluções financeiras que aproximam o sócio da realização do seu sonho e dos melhores investimentos, sempre adequados a cada realidade.

A Cresol figura entre os maiores sistemas de crédito cooperativo do Brasil, sendo referência nacional e internacional nesse cenário. Com mais de 500 mil famílias cooperadas e presente em 17 estados, a Cresol se fortaleceu e hoje representa solidez e a segurança de uma marca.

Muito mais que uma cooperativa que fornece crédito e realiza sonhos, a Cresol é hoje uma instituição completa, com soluções financeiras que atendem todos os públicos, incluindo investimento financeiro com rentabilidade personalizada e negociável com cada cooperado. Neste mês de maio, o produto Cresol Aplicação atingiu a marca de R$ 3 bilhões, resultado que representa solidez e a confiança dos cooperados nas agências Cresol espalhadas pelo Brasil.

De acordo com o presidente da Cresol Confederação, Cledir Magri, nos últimos anos a Cresol vem apresentando um crescimento significativo. “Estamos a cada ano celebrando uma evolução expressiva dos nossos resultados, e a aplicação faz parte dela, com um crescimento de mais de 30% no último período. Para este ano queremos manter as ações voltadas à nossa estrutura de serviços e também garantir que o Sistema siga nessa mesma estratégia de crescimento dos seus indicadores”, destacou Magri.

Fortalecimento

O cooperativismo de crédito possui hoje mais de 11 milhões de cooperados. Crescendo a cada dia, contribui para o fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Adriano Michelon, vice-presidente da Cresol Confederação, diz que o crescimento se deve à confiança depositada pelos cooperados. “As cooperativas atendem às necessidades dos seus cooperados e priorizam sempre pelo bom relacionamento, e isso fez com que o sistema cooperativo expandisse ainda mais. A Cresol trabalha com esse foco, prioriza o relacionamento e disponibiliza soluções financeiras a todos os públicos”, disse.

Assim como os bancos contam com a segurança do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), as cooperativas consolidaram a imagem do cooperativismo no mercado financeiro com o FGCoop (Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito), que tem o objetivo de reduzir os riscos inerentes à gestão de recursos de milhares de pessoas que movimentam seu dinheiro nas cooperativas.

