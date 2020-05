Confiança do empresário industrial fica no menor patamar registrado

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) manteve-se praticamente inalterado na passagem de abril para maio de 2020, passando de 34,5 para 34,7 pontos. Com isso, o ICEI se mantém no menor patamar já registrado. A pesquisa foi divulgada hoje (13) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Os indicadores variam de zero a cem pontos. Quando estão acima de 50 pontos mostram que os empresários estão confiantes. Abaixo de 50 pontos, a indicação é de falta de confiança. Segundo a CNI, quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e mais disseminada é a falta de confiança.

O Índice de Condições Atuais, que reflete como evoluiu as condições correntes das empresas e da economia brasileira na visão dos empresários, recuou 8,9 pontos em maio, para 25,2 pontos. Segundo a CNI, o índice é o menor já registrado e revela piora significativa das condições atuais de negócios em maio.

A CNI acrescentou que índice manteve trajetória de queda verificada desde fevereiro, acumulando recuo de 33,8 pontos no período.

Fonte:Agência Brasil