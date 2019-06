Concurso de audiovisual está com as inscrições abertas

A conscientização e prevenção às drogas no Paraná não terminam neste mês, com o fim da campanha “Junho – Paraná sem Drogas”, período dedicado a ações de enfrentamento ao uso de entorpecentes. A segunda parte da iniciativa já está em andamento e abrange diretamente as escolas do Estado, públicas ou privadas, por meio do Concurso Estadual de Produção de Material Audiovisual Sobre Drogas.

Promovido pelo Departamento Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, o concurso é voltado a estudantes do ensino médio e estimula que os alunos se manifestem contra as substâncias ilícitas por meio de qualquer expressão audiovisual (vídeos, filmagens, animações ou clipes).

Os vídeos dos primeiros colocados serão transmitidos nas salas de cinema paranaenses, em cumprimento à lei 19.068/17, que obriga a exibição de informe publicitário para esclarecimentos sobre os malefícios do uso de drogas ilícitas e prejuízos relativos ao abuso de drogas lícitas.

O material precisa ter no máximo um minuto e pode ser inscrito até 23 de agosto. Mais informações e inscrição pelo site: www.politicasobredrogas.pr.gov.br/Pagina/Concurso-Cultural.

À sociedade

A campanha Junho -Paraná sem droga, dedicou o mês a ações de conscientização e prevenção ao uso de entorpecentes. “O combate às drogas não é preocupação apenas de uma pessoa ou entidade. Toda a sociedade deve estar preocupada em preparar uma geração mais saudável e, acima de tudo, mais preparada para os desafios”, disse o governador Ratinho Junior.

O concurso faz parte da série de ações realizadas no período. “Esse concurso é o chamado círculo do bem, com a prevenção atingindo três pilares: sala de aula, sociedade e família”, diz o delegado Renato Figueiroa, diretor do Departamento Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas.

O concurso está no terceiro ano e já mobiliza os centros educacionais paranaenses para a etapa de 2019.