Compra Direta Paraná tem prazo prorrogado

O prazo inicial terminaria nessa segunda-feira (27), às 17 horas, de acordo com o Edital de Chamada Pública. O motivo da prorrogação é a instabilidade no sistema decorrente do grande número de acessos das organizações da agricultura familiar interessadas em participar do processo.

O Desan (Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional), prorrogou até o meio-dia de 4 de maio o prazo para elaboração dos projetos de venda do Programa Emergencial Compra Direta Paraná.

O Desan comunica também que o prazo para o fornecimento será de três meses, a partir da contratação, com objetivo de ajudar as entidades beneficiárias com quantidades mais significativas. Os projetos de venda já finalizados não precisam ser refeitos. O ajuste será efetuado automaticamente pelo sistema Compra Direta Paraná.