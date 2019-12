Complexo turístico tem seis atrações em Foz do Iguaçu

De viagem para Foz do Iguaçu? Pois saiba que é possível explorar a Tríplice Fronteira e ir além das compras no Paraguai ou reviver a emoção das Cataratas do Iguaçu. O complexo turístico Dreamland traz seis atrações que contemplam públicos das mais variadas faixas de idade. Conheça cada um deles.

MUSEU DE CERA

O Dreamland é o maior museu de Cera da América Latina: tem 100 personalidades do cinema, da televisão, do esporte, da política e da história do Brasil e do mundo. São divididos 17 cenários preenchidos com luzes, músicas tema e decoração temática. As peças têm tamanho real e são importadas da Europa. Cada uma delas é avaliada em US$150 mil.

MARAVILHAS DO MUNDO

No Maravilhas do Mundo é possível dar a volta pelo planeta em poucos passos. São 40 réplicas dos principais monumentos da história da humanidade, como a Torre Eiffel (França), Muralha da China (China), Coliseu (Itália), Estátua da Liberdade (EUA), Taj Mahal (Índia), entre outros. Cada peça leva de três a cinco anos para ser produzida e reflete a riqueza de detalhes da obra original.

VALE DOS DINOSSAUROS

No Vale dos Dinossauros, os visitantes podem percorrer uma trilha ao ar livre em meio a quase 40 dinossauros animatrônicos com movimentos e sons, relembrando o período pré-histórico. O passeio é aberto, em mata-fechada, imitando o ambiente jurássico e selvagem. Entre os dinossauros, o maior é o Giganotossauro: uma fera de 90 toneladas e 15 metros de altura.

DINO ADVENTURE

Inaugurado em dezembro, o Dino Adventure é a mais nova atração. O circuito une um desafio de 60 metros em pontes de arvorismo e finaliza com 95 metros de tirolesa em um cenário improvável e em meio à selva, sobre o Vale dos Dinossauros. Tudo isso, a quase 15 metros de altura. A aventura tem duração de aproximadamente 30 minutos e o custo de R$50. Estudantes, professores, crianças e moradores têm desconto.

DREAMS ICE BAR

O Dreams Ice Bar é o maior bar de gelo do Brasil. Com 300m², cerca de 180m² só de área gelada. A temperatura média é de -12ºC a -15ºC, mas pode chegar a -25ºC. Lá dentro, 50 toneladas de gelo revestem as paredes e compõe bancos, balcões, mesas, cadeiras e até copos são esculpidos em gelo cristalino. A experiência é open bar com drinks com e sem álcool e pode ser feita por pessoas de todas as idades.

SUPER CARROS

No Super Carros, o visitante pode pilotar ou ir de carona em três modelos de esportivos: Ferrari 360 Modena, Chevrolet Camaro SS e Ford Mustang GT Premium, aproveitando a vista da Avenida das Cataratas, o corredor turístico da cidade.

SERVIÇO

O complexo turístico Dreamland está em Foz do Iguaçu na Av. das Cataratas, 8100. Mais informações pelo telefone 0800 200 2019. É possível encontrar o parque no Facebook e Instagram, basta procurar por /DreamlandFoz.