Complexo Esportivo Região Norte será revitalizado

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, e o secretário de Cultura e Esportes, Ricardo Bulgarelli, assinam neste sábado (15), às 15h, a ordem de serviço para o início das obras de revitalização do Complexo Esportivo Região Norte, localizado à Rua Glauber Rocha, 1.330, no Jardim Colonial.

O local, cuja piscina está pronta para ser inaugurada, agora passará por uma ampla modernização. Com valor inicial de R$ 1.723.396,66, a licitação foi finalizada em R$ 1.475,187,28 devido ao desconto concedido pela empresa vencedora, a Abel Sgarioni Engenharia e Construção Civil Ltda – EPP.

Com a assinatura da ordem de serviço, a empresa iniciará a obra na próxima terça-feira (18) e tem prazo de seis meses para fazer toda a revitalização, desde terraplanagem, redimensionamento do campo de futebol, com relocação de postes e tela aramada do atual campo e redução do tamanho, implantação de dois vestiários, com banheiros e chuveiros, implantação de passeio público e pista de caminhada, paisagismo, cercas, muros e alambrados, reinstalação de alambrado existente em tubos de aço, reinstalação de rede de proteção para campos de futebol, mobiliário, nova academia ao ar livre, entre outras melhorias.