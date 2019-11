Complexo Esportivo Hugo Puhl de Santa Terezinha de Itaipu será revitalizado

O Complexo Esportivo Hugo Puhl, inaugurado na primeira gestão do prefeito de Santa Terezinha de Itaipu, Cláudio Eberhard em 15 de março de 2003, passa por reforma completa desde início desta semana.

As obras que contemplam reforma e adequação geral da unidade esportiva, localizada na região dos conjuntos habitacionais, estão sendo realizadas com recursos do governo municipal, na ordem de R$ 225 mil. A estimativa é de que a obra seja entregue para a população em janeiro de 2020.

De acordo com o secretário de Esportes, Rêmulo Ramalho, é a primeira vez que o espaço recebe revitalização em todos os aspectos, respeitando a estrutura existente. Uma das novidades será a instalação de iluminação em LED, o que reforça a série de práticas eficientes adotadas pela atual gestão, projetando Santa Terezinha dentro do conceito decidades modernas e sustentáveis. “O anúncio da reforma do espaço esportivo foi recebido pelos moradores, com grande entusiasmo. O local é muito frequentado e, certamente, o resultado do investimento proporcionará um local esportivo ainda mais agradável”, destacou o secretário.

A presidente da Associação de Moradores da região dos conjuntos habitacionais, Marilene Schutz Baez, agradeceu o empenho do prefeito e destacou que “a obra deixa o bairro mais bonito e o local muito mais atrativo para a prática de esportes”. “Só temos a agradecer”, finalizou.

Melhorias– A obra vai contemplar pintura e reparos gerais, incluindo arquibancada e quadra, troca de aberturas, instalação de iluminação em LED, novo piso, divisórias nos sanitários e vestiários, além de serviços de paisagismo.

Haverá ainda, a revisão de toda estrutura metálica e elétrica, além da limpeza do local.