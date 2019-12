Como usar o método Marie Kondo para organizar o armário

Autora do livro “A mágica da arrumação” e criadora do método KonMari, Marie Kondo é uma especialista em organização pessoal que ganhou o mundo após estrear a série “Ordem na Casa com Marie Kondo” na Netflix. No programa, ela compartilha dicas de arrumação com famílias que não conseguem se livrar da bagunça. Baseado parcialmente nos preceitos da religião xintoísta, que acredita na energia e no espírito das coisas, o método busca descobrir quais objetos são realmente necessários em cada cômodo, bem como o melhor lugar para guardá-los. Abaixo, confira quatro dicas para empregar os preceitos da guru na organização do seu armário:

Isso me traz alegria?

De acordo com Marie, a primeira coisa que deve ser feita é esvaziar totalmente o armário. Se você tem um guarda-roupas de casal ou usado por mais de uma pessoa além de você, vale pedir ajuda. Com as roupas empilhadas na cama, pegue cada peça e se pergunte “isso me traz alegria?”. Se a resposta for positiva, a roupa fica, caso contrário, vai para a pilha de doações ou para a de descarte. A ideia por trás desse passo é aprender a viver apenas com aquilo que desperta prazer.

Adeus, roupa de ficar em casa

Depois do primeiro passo, a atenção deve se voltar para as “roupas de ficar em casa”. Para Marie, essas peças, geralmente velhas e desgastadas, ocupam espaço e não trazem uma boa energia para a casa, portanto, também devem ir para a pilha de doações ou para o descarte. Mantenha somente aquelas que ainda conservam bom estado e são realmente confortáveis.

Dobra perfeita

O objetivo do método KonMari é valorizar os objetos por meio da organização. Neste sentido, ela propõe que as roupas não sejam empilhadas, mas dobradas de forma perfeita e guardadas em pé lado a lado, de modo que todas fiquem visíveis o tempo todo. De acordo com Marie, essa mudança ajuda a evitar a bagunça, principalmente aquela que é gerada pela procura de uma peça específica. Além disso, é importante categorizar os itens (blusas, partes de baixo, roupas de cabide, meias, roupas íntimas, acessórios e sapatos) e armazená-los junto a outros da mesma família.

Nada de organizadores

A guru japonesa da organização é contra os acessórios de organização. Isso pode não fazer sentido a princípio, mas ela explica que estas caixas, separadores, prateleiras custam muito dinheiro e acabam por ocupar muito espaço. Segundo Marie, é preferível usar o que você já tem em casa, como caixas de sapato, por exemplo.