Como fica nosso dinheiro em setembro?

Setembro começa com muitos planetas em Virgem, que recebem ótimos aspectos de Urano em Touro e Saturno e Plutão em Capricórnio, formando um triângulo no elemento terra. O elemento terra tem a ver com as questões práticas da vida, nossa rotina, trabalho e dinheiro. Portanto, podemos esperar um bom momento para nosso dinheiro. Essas energias estarão ativas em nossas vidas, até a próxima lunação, no fim de Setembro.

Estaremos todos mais voltados para o dia a dia, para a criação e concretização de nossos planos e projetos, o passo a passo, as minúcias e detalhes para que nada saia errado. Estaremos mais virginianos mesmo, mais trabalhadores, organizados, metódicos, até meio neuróticos com nossas contas, nossas economias, nossas aquisições materiais.

Leoninos e leoninas e aquarianos e aquarianas serão os mais beneficiados materialmente, mas todos nós estaremos mais conectados aos nossos ganhos.

Leoninos e leoninas estarão mais voltados para os ganhos que chegam através do trabalho e que dependam somente de si mesmos. Aquarianos e aquarianas estarão mais envolvidos com sociedades e parcerias financeiras, com pedidos de empréstimos, heranças e divisão de lucros. O período é ótimo para começarem um novo investimentos, mas devem estar atento aos investimentos mais tradicionais e seguros.

Arianos e arianas estarão mais voltados para o trabalho que é feito com uma rotina estruturada, com horários fixos. Virginianos e virginianas, que são os mais impactados com muitos planetas em seu signo, começam um novo ano astral com o pé direito. Taurinos e taurinas, assim como capricornianos e capricornianas, também serão positivamente impactados, pois pertencem ao mesmo elemento terra e passam também por um período de concretização de planos e projetos.

A tendência do mercado é estar mais estabilizado, com bons lucros e negócios sendo concretizados em todos os setores. Em suma, o mês é financeiramente positivo para todos os signos, mas em especial para os citados acima. Mas não podemos sair gastando o que ganharmos, pois é um mês que pede realismo e discernimento ao lidarmos com nossos ganhos. Precisamos ser racionais, especialmente os signos de fogo e ar, que têm forte tendência a gastarem mais do que o necessário. É uma boa hora também para começar um curso de gestão financeira.

Fonte: Terra.com.br