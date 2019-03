Como definir um Projeto Florestal?

O sucesso de um empreendimento florestal está diretamente relacionado à tomada de decisões durante o planejamento do projeto florestal. Porém, para que a implantação da floresta seja rentável ao produtor, é necessário estar atento e definir como base fatores tratados como essenciais para a realização e o desenvolvimento de um projeto.

Os fatores mais importantes são:

1º) Determinação da espécie – para a escolha da espécie é necessário possuir informações sobre as exigências quanto ao clima e ao solo do local em que o projeto será instalado, afinal, a adaptação da espécie é fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento. Geralmente, essas informações podem ser obtidas via centros de estudo ou de pesquisa, ou ainda por levantamento sobre os plantios realizados na região em que o projeto será implantado;

2º) Finalidade do plantio – definida a espécie é necessário estabelecer qual será o destino da produção, se será: biomassa, carvão vegetal, celulose, madeira serrada, madeira laminada etc. A finalidade sempre estará relacionada às características de qualidade da madeira da espécie escolhida, assim como qual será a melhor forma de obter o maior rendimento de utilização da matéria prima. Um aspecto que deve ser considerado quanto ao destino da produção também deve estar relacionado ao sistema de produção utilizado se é monocultura, plantio misto ou sistemas de integração, bem como a dependência financeira do produtor frente ao projeto florestal.

3º) Conhecimentos silviculturais – é importante possuir informações técnicas relacionadas as práticas silviculturais da espécie escolhida, porque influenciará diretamente na sobrevivência, no estabelecimento e na qualidade final da madeira. Algumas práticas como limpeza da área, preparo do solo, espaçamento, plantio, adubação, controle de mato-competição, controle de pragas e doenças, podas e desbastes, quando bem programadas e atendendo corretamente as exigências do manejo estabelecido e aplicado a espécie acarretará na redução dos custos e otimizará a produção.

4º) Produtividade e rentabilidade – informações sobre produtividade podem ser obtidas na região ou através de plantios teste em centros de estudo ou de pesquisa. Já a rentabilidade dependerá diretamente do mercado regional em que se localizará o projeto, pois a distância entre a floresta e o mercado consumidor assim como a finalidade que essa produção será destinada, resultará na viabilidade e na lucratividade do empreendimento.

5º) Materiais geneticamente melhorados – o uso de materiais melhorados, seja por sementes melhoradas ou mudas clonais de genética superior, é um fator determinante somente quando a produção final tende a possuir maior valor agregado. Ainda podem ser utilizados materiais provenientes de técnicas de hibridação em que o objetivo é obter plantas com característica de adaptação climática, resistência a pragas e doenças ou simplesmente para combinar características de produtividade e qualidade da madeira.

O planejamento e a implantação de um projeto florestal demandam tempo devido à necessidade de um estudo minucioso sobre todos os fatores acima descritos, por isso destaca-se a importância em buscar um profissional com conhecimento e devidamente capacitado para o desenvolvimento do trabalho, aumentando a viabilidade do projeto e minimizando o risco de perda do capital investido.

Pedro Henrique Riboldi Monteiro é doutor em Engenharia Florestal, associado da Aefos/PR – rmonteiro.ef@gmail.com