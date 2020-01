Como a saúde bucal afeta a saúde geral do corpo?

Quantas vezes você vai ao dentista durante o ano? Se você respondeu só uma, ou nenhuma, é melhor agendar rapidamente uma consulta com um especialista. Assim como nosso corpo, a nossa boca também precisa de cuidados frequentes. Muitos problemas na saúde geral, conhecida também como saúde sistêmica, estão relacionados direta ou indiretamente com os cuidados da saúde bucal.

A boca desempenha importantes funções que repercutem na saúde de todo o organismo. Além de ter as funcionalidades que já conhecemos, como fala, mastigação e respiração, a boca é a principal cavidade do corpo a ter contato direto com o meio ambiente, o que acaba fazendo dela entrada para bactérias e outros problemas que podem afetar a saúde de todo o corpo. Muitos problemas de saúde se manifestam primeiro como alguns pequenos problemas na boca, podendo ser um primeiro ponto para o diagnóstico, e vice-versa.

A dentista Lúcia Cappellette Carezzato, coordenadora de Endodontia da ABO (Associação Brasileira de Odontologia), explica que uma dor de dente, por exemplo, pode ser sintoma de algo que vai além da boca. “A dor de dente não necessariamente é causada por um problema no dente. A sinusite, por exemplo, às vezes se manifesta com dores terríveis na arcada dentária. Uma oclusão pode causar um desconforto que não especificamente tem tratamento com dentista. Por isso, é sempre necessário consultar um dentista ou médico”, explica Lucia.

Alguns problemas da saúde geral que se manifestam na boca:

*Lesões bucais podem ser o primeiro sinal de Aids

*Aftas podem ser uma manifestação de Doença Celíaca ou Doença de Crohn

*Uma gengiva pálida ou avermelhada pode ser um indicativo de desordens hematológicas

*Perdas ósseas nos maxilares podem ser um primeiro sinal de osteoporose

*Alteração na aparência dos dentes podem indicar bulimia ou anorexia

*A presença diversos componentes nocivos como álcool, nicotina, drogas, hormônios, toxinas do meio ambiente, anticorpos, podem ser detectados na saliva

Sorrir Muda Tudo

Para alertar a população brasileira a ter mais cuidado com a saúde bucal e ter um sorriso mais bonito, a Abimo (Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos) criou a campanha Sorrir Muda Tudo. A ação visa propagar a mensagem de quão importante é o cuidado com a saúde bucal para a saúde no geral.

Para esse projeto, a Abimo agrega outras instituições e associações movimento de conscientização e valorização da odontologia brasileira, como: APCD (Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas), ABCD (Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas), ABO (Associação Brasileira de Odontologia), CFO (Conselho Federal de Odontologia) e CRO SP (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo).

Saiba mais: https://www.instagram.com/sorrirmudatudo/

Sobre a Abimo

A Abimo (Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios) é a entidade representante da indústria brasileira de produtos para a saúde que busca promover o crescimento sustentável do setor no mercado nacional e internacional.