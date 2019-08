Comitê Gestor de Proteção das Águas tem reunião nesta tarde, para definir novas ações

Representantes das entidades que integram o CCGPA (Comitê Gestor de Proteção das Águas) de Cascavel, oficializado por meio do Decreto nº 14.743, de 3 de abril de 2019, instituído pelo prefeito Leonaldo Paranhos, têm encontro marcado para a tarde dessa segunda-feira (12) para dar continuidade às ações de proteção aos mananciais da cidade. A reunião começa às 14h na sala de reuniões do terceiro piso da Prefeitura.

O encontro técnico de trabalho visa avaliar atividades realizadas desde o mês de abril, com a realização do Mutirão Água Boa, Cidade Limpa; ações isoladas de algumas secretarias, como os estudos para Blindagem do Rio Cascavel realizados pela Secretaria de Meio Ambiente; ações da Sanepar com a 10ª Regional de Saúde, entre outras e definir os próximos passos, uma vez que o Comitê tem caráter permanente de atuação, focado na proteção das bacias do Rio Cascavel e Rio Saltinho.

Foram convocados membros das secretarias de Agricultura, de Saúde, de Meio Ambiente, do IAP, Instituto Emater e da Sanepar.

O decreto que dispõe sobre a Emergência em Saúde Pública Decorrente de Infestação pelo Mosquito Aedes aegypti e Surto de Doença Diarreica Aguda, bem como o combate e dá outras providências pode ser acessado no link: https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cascavel/decreto/2019/1475/14743/decreto-n-14743-2019-dispoe-sobre-a-emergencia-em-saude-publica-decorrente-de-infestacao-pelo-mosquito-aedes-aegypti-e-surto-de-doenca-diarreica-aguda-bem-como-o-combate-e-da-outras-providencias