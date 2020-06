Comitê covid-19 determina mudanças em Cruzeiro do Oeste

Numa das reuniões realizadas pela equipe que forma a Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus de Cruzeiro do Oeste, a prefeita Helena Bertoco decidiu sugerir algumas mudanças que poderiam ser aplicadas no dia a dia do município.

Durante as discussões a prefeita recebeu e repassou informações sobre as dificuldades enfrentadas na prevenção contra o vírus dentro do município em virtude do relaxamento da população quanto à aplicação das medidas preventivas.

Em seguida, Andressa Carvalho, responsável pelo setor de epidemiologia, pontuou a situação geral da pandemia, demonstrando que os hospitais e unidades de atendimento em saúde estão com alto percentual de leitos ocupados, além de ressaltar sobre a situação de transmissão comunitária do vírus que já se instalou em Cruzeiro do Oeste.

Os membros da comissão decidiram, por fim, abolir da barreira sanitária que havia sido instalada nas entradas da cidade, uma vez que, com o vírus comunitário, não há mais justificativa para sua manutenção, direcionando os trabalhadores para outros setores, principalmente com a intenção de intensificar a vigilância nos bairros.

Um toque de recolher também foi instalado na cidade, limitando apenas a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos a partir das 22h.