Comissão fiscaliza obras e constata regularidade

A Comissão de Educação da Câmara de Vereadores deu continuidade ontem (20) ao trabalho de acompanhamento das unidades escolares em obras em Cascavel. O vereador Carlinhos Oliveira, acompanhado de assessores e equipe técnica, esteve no local onde está sendo construído o novo Cmei Professora Sueli Maria Cozer Bloot e também no Cmei Raio de Luz, que está sendo reformado e ampliado.

O Cmei Professora Sueli Bloot fica no Loteamento Terra Nova e tem previsão de custo de R$ 2.350.214,30, sendo R$ 1.771,568,31 oriundos de repasse do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e o restante, R$ 578.645,99, contrapartida do Município.

A unidade segue o modelo de projeto padrão de educação infantil Proinfância Tipo 1, com capacidade de atendimento de até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em período integral. A empresa responsável pela obra é a Construpar Construções Ltda – ME, que tem prazo até dezembro de 2019 para entregar a obra.

A comissão conversou com os responsáveis pelas obras e constatou que a edificação está dentro do esperado, sendo que 50% está finalizado, restando apenas 20% após a instalação da cobertura.

Raio de Luz

No Centro Municipal de Educação Infantil Raio de Luz as obras também estão em dia. De responsabilidade da construtora Danilo Bandeira Ltda e com R$ 820 mil de orçamento, a reforma deve ser estar finalizada até maio do ano que vem, conforme contrato.

A reforma geral possibilitará a abertura de berçário e a ampliação do número de vagas, além de promover adequações de acessibilidade. A estrutura é antiga, com muros bastante comprometidos e espaço inadequado.

No local, a coordenadora Claudete Gonçalves acompanhou a comissão e assegurou que a comunidade escolar está satisfeita com o andamento das obras.

A comissão tem solicitado o cronograma de todas as obras em andamento e, quando identifica algum problema, faz requerimentos, indicações e ofícios para as secretarias competentes.