Comissão de Trânsito nomeia estações de ônibus: indicação será encaminhada para Transitar

A Comissão de Trânsito da Câmara Municipal de Cascavel, composta pelos vereadores Fernando Hallberg (PDT), Pedro Sampaio (PSDB) e Policial Madril (PMB), vai encaminhar para a Cettrans/Transitar sugestão para que as 50 estações do transporte coletivo, instaladas nas avenidas Brasil, Barão do Rio Branco e Tancredo Neves, sejam nomeadas.

Os nomes foram escolhidos conforme os pontos de referência mais conhecidos e que estão próximos a cada dupla de estações. O intuito é facilitar a vida do usuário, tornando as viagens mais cômodas e sem desembarques errados. A nomenclatura também ajuda como referência de endereço para atendimento de ocorrências da Polícia, Bombeiros, Samu e Siate, devido a facilidade de visualização desses espaços. Os nomes ainda complementam a logística do sistema.

Seguindo a sugestão, as estações devem ser numeradas e nomeadas. Adesivos podem ser aplicados nos vidros laterais e também na faixa frontal azul. A ideia partiu da população que encaminhou pedido à comissão.

A assessoria dos parlamentares se adiantou e, além de mandar a solicitação, já nomeou todas as estações, assim encaminhando o material completo. Os espaços foram nomeados em dupla, pois cada ponto das avenidas foi instalado em pares, sendo assim 25 nomes foram pensados, conforme segue:

Avenida Brasil (Sequência no sentido Prefeitura – Centro)

Estação 01 – Banco do Brasil

Estação 02 – Praça do Migrante

Estação 03 – Havan

Estação 04 – Beal

Estação 05 – Estação Central / Catedral

Estação 06 – Sicoob

Estação 07 – Grand Prix

Estação 08 – Imperial

Estação 09 – Piquiri

Estação 10 – Casablanca

Estação 11 – Estação Cidadania

Estação 12 – West Side

Estação 13 – Rua Pato Branco

Avenida Tancredo Neves (Sequência no sentido Centro – Br-277)

Estação 14 – Bigolin

Estação 15 – Justiça Federal

Estação 16 – Plantar

Estação 17 – Beal

Estação 18 – UPA Tancredo

Estação 19 – Rua Carijós

Estação 20 – Hospital Universitário

Estação 21 – Havan

Avenida Barão do Rio Branco (Sequência no sentido Av. Brasil – T. Nordeste)

Estação 22 – Rua Minas Gerais

Estação 23 – Allmayer

Estação 24 – Rua Manaus

Estação 25 – Subestação