Comissão de ética da Câmara de Cascavel apresenta relatório de caso Damasceno Junior

A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Cascavel apresenta nessa quinta-feira (21) o relatório final do caso que envolve o vereador Damasceno Júnior (DC). A comissão se reúne no plenário da Câmara onde está sendo lido e votado o parecer do relator, vereador Misael Júnior (PSC). A Comissão apura a conduta do vereador acusado por sua ex-assessora Elidnéia dos Santos Silva de ter se apropriado de parte de seu salário enquanto atuou como funcionária da Câmara em 2018.

Assista AO VIVO a leitura do relatório: