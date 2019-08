Começa nessa quinta-feira a decisão do do Sul-Brasileiro de Kart

A terceira e decisiva etapa do Campeonato Sul-Americano de Kart terá início nessa quinta-feira (29) em Londrina, no norte do Paraná. A 21ª edição da competição vai até sábado no Kartódromo Luigi Borghesi, com promoção e organização da AKRL (Associação dos Kartistas de Londrina), com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), da Fauesc (Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina) e da FGA (Federação Gaúcha de Automobilismo). A final do Sul-Brasileiro será válida também pela terceira etapa do Campeonato Paranaense Light de Kart.

A programação da quinta-feira prevê treinos livres das categorias Cadete, F-4, F-4 Londrina, Graduados, Júnior, Sênior A, Sênior B, Sênior B Londrina, Codasur, Mirim, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 Super Sênior Máster, Júnior Menor, Novatos, Super Sênior e Super Sênior Máster.

Já com o descarte do pior resultado das primeiras baterias (haverá mais um descarte das três últimas), a classificação do Sul-Brasileiro tem Felipe Vriesman como líder da categoria Mirim; Gabriel Moura, da Cadete; Enzo Marins, da Júnior Menor; Pedro Aizza, da Júnior; João Pedro Bortoluzzi, da Graduados; Carlos Eduardo Souza, da Sênior A; João Willington, da Sênior B; Paulo Dias, da Super Sênior; Pedro Trevisol, da F-4 Graduados; Eduardo Navarro, da F-4 Sênior; e Luciano Tavares da categoria F-4 Super Sênior.

Classificação do Sul-Brasileiro após duas etapas

Categoria Mirim

Pos. Piloto Pontos

1º) Felipe Vriesman 46

2º) Pedro Caleffi 28

3º) Bernardo Weber 24

4º) Vicente Piccinin 23

5º) Artur Bessa 18

Augustus Toniolo 18

Categoria Cadete

1º) Gabriel Moura 43

2º) Alfredinho Ibiapina 39

3º) Akyu Myasava 27

4º) Lucas Zanella 24

5º) Augusto Toniolo 19

6º) Romulo Ribas 18

7º) Heitor Dallagnol 17

Nicolas Loretti 17

9º) Gabriel Koenigkan 12

João Pedro Jô 12

11º) Igor Vacari 11

12º) Pedro Lins 10

13º) Firas Fahs 8

14º) Abner Mignoni 2

15º) Chloe Dimalanta 1

Filipe Krey 1

Vitor Souza 1

Categoria Júnior Menor

1º) Enzo Marins 46

2º) Gonçalo Scherer 33

3º) Bernardo Athayde 28

4º) Luís Eduardo Dudu Schons 27

Categoria Júnior

1º) Pedro Aizza 44

2º) Mayke Naderer 40

3º) Guilherme Backes 31

4º) Rafael Dias 18

5º) Samuel Cruz 15

6º) Henrique Vieira 11

7º) Bruno Pierozan 7

Categoria Graduados

1º) João Pedro Bortoluzzi 33

Stefano Marins 33

3º) Gustavo Dal Pizzol 24

4º) Bruno Bertoncello 23

5º) Francesco Ventre 18

Olin Galli 18

7º) José Vitor Backes 17

8º) José Luis Muggiati 12

9º) João Pocay 10

Alan Croce 8

11º) Romulo Nascimento 7

12º) Augusto Fontanella 4

13º) João Pedro Maia 3

Breno Rubin 3

14º) Mateus Arella 1

Categoria Sênior A

1º) Carlos Eduardo Souza 44

2º) Daniel Tozzo 37

3º) João Cunha 23

4º) Márcio do Lago 19

Categoria Sênior B

1º) João Willington 30

2º) Fernando Dias 23

Marcelo Stefanes 23

4º) Evandro Camargo 19

Categoria Super Sênior

1º) Paulo Dias 32

2º) Márcio do Lago 24

Categoria F-4 Graduados

1º) Pedro Trevisol 42

2º) Lucas Rauber 34

Categoria F-4 Sênior

1º) Eduardo Navarro 44

2º) Azor Toniolo Filho 36

3º) Silvio Gallon 25

4º) Alberto Rosa 23

5º) Carlos Arturo Mallorquin Júnior 18

Categoria F-4 Super Sênior

1º) Luciano Tavares 42

César Santos 42

3º) Dagnor Schneider 12