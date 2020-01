Comboio da Saúde atende na Univel

Em busca de promover saúde e melhorar o atendimento nas UBS (Unidade Básica de Saúde), a Prefeitura de Cascavel deu início ao projeto Comboio da Saúde. “É um veículo de atendimento móvel, que presta suporte para as unidades de saúde nos bairros e busca atender as necessidades que afetam a unidade e que a deixam sobrecarregada”, explica o gerente de Atenção Primário da prefeitura, Ali Haidar.

A unidade é um ônibus modelado especialmente para atender as necessidades dos pacientes e desafogar as UBS dos bairros. Em seu primeiro atendimento, o comboio está no estacionamento do Centro Universitário de Cascavel – Univel, de 15 a 31 de janeiro. “Estaremos trabalhando ao longo desses dias ações de promoção e prevenção a saúde em conjunto com a parte social da Univel. Estamos fazendo o atendimento médico, como a renovação de receita controlada e consultas de rotina, mas cada paciente tem a sua particularidade e terá um atendimento”, conclui Ali.

Saúde para todos

Para dar início aos atendimentos estiveram presentes o reitor da Univel, Renato Silva, o chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, e outras autoridades, que foram conhecer a unidade e prestigiar o momento. “É uma iniciativa para facilitar a vida das pessoas, que vem ao encontro do espírito da Univel de contribuir com projetos sociais. Com um gesto nobre, estamos fazendo a diferença com a prefeitura e isso é gratificante, ficamos felizes de poder colaborar”, declara o reitor da Univel, Renato Silva.

O prefeito Leonaldo Paranhos reforçou a importância da parceria com a Univel para o início do projeto. “Uma das marcas do nosso governo é envolver as instituições, que têm, além de uma demanda profissional, uma demanda social. A universidade é o centro de formação de caráter e cidadania, então nós estamos sempre dividindo essa tarefa”.

A dona de casa Nelir Maria de Alcântara aproveitou essa oportunidade para buscar a receita do seu remédio sem enfrentar filas. “Achei muito bom. Na unidade de saúde, geralmente saio de casas às 3h30 da manhã para conseguir ser atendida, e muitas vezes não consigo, então foi ótimo. Diria que é quase como no hospital particular”.

Atendimento

As consultas devem ser agendadas na UBS do Bairro Santa Cruz. O Comboio da Saúde irá atender até o dia 31 de janeiro no estacionamento da Univel, em frente ao Centro Tecnológico, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.