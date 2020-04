Comboio alerta sobre horário de funcionamento do comércio em Medianeira

A Prefeitura de Medianeira criou uma força-tarefa para avisar os comerciantes sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos no município. Na noite dessa quinta-feira (16), um carro de som e várias viaturas percorreram as ruas da cidade avisando do novo decreton que estabelece normas de prevenção ao novo coronavírus (covid-19).

A força-tarefa é formada pela Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Medtran, Secretaria de Finanças e Vigilância Sanitária, percorreu a cidade alertando aos estabelecimentos comerciais sobre o horário de funcionamento.

O Decreto Nº 132/2020, de 15 de abril de 2020, dispõe sobre o horário de atendimento dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço em geral, que poderão efetuar atendimento presencial somente no horário das 8h00 às 18h00 de segunda a sexta-feira e das 8h00 às 12h00 aos sábados.

Nos supermercados, mercados, mercearias, padarias, restaurantes, bares, lanchonetes e food trucks o atendimento poderá ocorrer das 8h às 20h de segunda a sábado, e das 8h00 às 14h aos domingos e feriados, sempre respeitando as normas de higiene e segurança para controle do covid-19.

Veja como foi a ação de quinta-feira: