Combate à pobreza é o desafio da Assistência Social em Cascavel 

Cascavel conta hoje com 11,7 mil famílias que vivem com menos de meio salário mínimo por pessoa por mês, das quais 3,9 mil com menos de R$ 79 per capita/mês. Apesar de algumas ações sociais já adotadas, o secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi Júnior, tem como desafio articular ações para reduzir os índices de pobreza.

HojeNews – Há famílias que passam fome em Cascavel?

Hudson Moreschi Júnior – Cascavel é uma cidade de economia sólida, mas como todas tem sinais de pobreza. Mas não acredito que existam pessoas passando fome, já que nossa sociedade é solidária e participativa.

HojeNews – Qual a avaliação geral do Programa Promover?

Hudson – A avaliação é positiva. Temos 400 pessoas utilizando o benefício de R$ 100 e a meta é chegar a mil. A suspeita de que o benefício poderia ser usado de forma indevida foi afastada e desde sua implantação, em novembro de 2018, não houve denúncia. O programa tem contribuído para que o usuário o utilize de forma a contemplar suas necessidades, sem ficar engessado com uma cesta com produtos que às vezes não consumia.

HojeNews – E quanto ao Restaurante Popular, quando haverá ampliação?

Hudson – O Restaurante Popular tem desempenhado a contento seu objetivo de fornecer alimento a baixo custo. O Município paga R$ 5,52 por refeição à empresa prestadora do serviço e arrecada do usuário o valor de R$ 3. Em média, são atendidas 800 pessoas por dia. Já está acertada a implantação de dois refeitórios: um no Bairro Santa Cruz e outro no Bairro Cascavel Velho/Presidente. A refeição será feita no restaurante do Centro e levada a esses locais. Já temos a disponibilidade de R$ 3 milhões do governo estadual e deve ser iniciada em breve a construção.

HojeNews – Qual a ação mais urgente para Cascavel?

Hudson – Além das famílias de extrema pobreza, que são o alvo principal da secretaria, a preocupação é com o aumento da população de rua e de indígenas. Nesse sentido, estamos diariamente buscando alternativas. Estamos há mais de um ano executando o Programa Construa Cidadão, que oportuniza ao morador de rua o real resgate social através de atividades laborais. Já passaram pelo programa mais de 50 pessoas que mudaram de vida.

HojeNews – Cascavel está preparada para o envelhecimento da população?

Hudson – Cascavel tem 32 mil idosos, em dez anos serão 100 mil. Nesse sentido, o Governo Paranhos formalizou por decreto o Programa Felicidade do Idoso, que envolve várias secretarias que devem atuar em prol dos idosos em vários campos. Em novembro de 2018 o Município aderiu à Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, um programa que visa preparar o Município para essa demanda crescente em várias áreas. Em breve também deve ser implantando o espaço Cidade do Idoso, onde deveremos ofertar diversas atividades de segunda a sexta-feira.