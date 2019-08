100% das tentativas de homicídio e 92% dos homicídios estão solucionados nas Comarcas de Cascavel

A Polícia Civil de Cascavel apresentou nesta quarta-feira (7) números relacionados ao trabalho realizado nos primeiros seis meses de 2019 nos 22 municípios abrangidos pelas comarcas que compõe a 15ª Subdivisão: Matelândia, Corbélia, Quedas do Iguaçu, Guaraniaçu, Capitão Leônidas Marques e Catanduvas.

Destaque para os 100% de elucidação nos casos de tentativas de homicídios nas comarcas, onze no total. Já em relação aos homicídios consumados, foram 24, com 92% deles solucionados.

CASCAVEL

Apenas em Cascavel, no mesmo período, foram 15 homicídios e 40 tentativas, uma diminuição de 28% de mortes em relação ao mesmo período de 2018 (21). Nas tentativas, a redução foi de 20% – foram 50 nos primeiros seis meses do ano passado.

PRISÕES

Outro número elevado foi o número de prisões relacionadas ao tráfico de drogas. Em Cascavel, o aumento foi de mais de 100% (77 das 269 prisões). Em toda a Subdivisão foram 379 prisões no primeiro semestre.

Ao todo, foram instaurados 2.192 inquéritos relacionados a todo tipo de infração penal, sendo 1.207 investigações já concluídas e encaminhadas ao poder judiciário.

CRIMES E OPERAÇÕES

Também houve redução nos principais crimes patrimoniais: 17% no furto e roubo de veículos; 5% nos furtos; e 3% nos roubos. Os números positivos do primeiro semestre são resultados, também, de quatro grandes operações direcionados. Na Dasus (combate ao tráfico drogas) foram 14 detidos; na Quadragenta (contra o tráfico e roubos) foram 13 detidos; na Laço Forte (contra o tráfico de drogas) foram 5 detidos; e na Fim da Linha (crimes cometidos no interior do transporte coletivo) foram 5 detidos.

Veja no link abaixo, os números apresentados:

15SDP_REL_1SEM2019