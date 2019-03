Com o fim do visto, Foz espera dobrar turistas norte-americanos

Foz do Iguaçu – Como segundo destino brasileiro na preferência dos turistas estrangeiros, Foz do Iguaçu espera incrementar significativamente o número de visitantes com o fim do visto de entrada no Brasil para turistas dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão. Medida unilateral, sem previsão de reciprocidade, deve ser assinada nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro que está nos EUA.

A meta, de acordo com o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, é dobrar o número de turistas provenientes dos EUA até o fim do ano.

No ano passado, 34.547 americanos visitaram o Parque Nacional do Iguaçu para conhecer as Cataratas, o que representa um crescimento de 47% em relação ao ano anterior, quando 23.342 estiveram no atrativo.

Em janeiro e fevereiro deste ano, o aumento foi ainda mais expressivo, de 74,8%: 9.547 americanos estiveram no Parque, enquanto nos dois primeiros meses do ano passado, 5.460 visitantes passaram pela unidade de conservação.

“Medida vem na hora certa e vai aquecer o setor. Se já estávamos crescendo bastante com a exigência do visto eletrônico, imagine agora, com a dispensa do visto de entrada. Podemos chegar a 70 mil turistas americanos até o final deste ano e a 100 mil no próximo”, afirma o secretário.

O maior desafio, segundo ele, é garantir conectividade aérea para atender fluxo crescente de turistas dos EUA para Foz do Iguaçu.

Em alta

Dentre os demais países que terão o visto de entrada liberado, o Canadá registrou crescimento de 46,7% em comparação com janeiro e fevereiro do ano passado. Entre os japoneses, o aumento foi de 11%, e entre os australianos, de 4%. A distância e o custo das passagens aéreas impactaram na escolha dos viajantes de Austrália e Japão.

Oportunidade

“Essa decisão adotada pelo governo federal é uma antiga reivindicação das entidades do setor e também de deputados. Com o visto eletrônico já tivemos um aumento significativo de americanos e de outros países beneficiados, mas temos potencial para receber ainda muito mais turistas de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. É um grande avanço para o turismo do Brasil e de Foz do Iguaçu”, avalia o presidente do Sindhoteis, Neuso Rafagnin.

“O fim dos vistos é uma grande janela de oportunidade que se abre. São novos mercados potenciais que precisamos trabalhar mais”, explica o presidente do Visit Iguassu, Jaime Nascimento.