Com mais de 90 mortes por coronavírus, PR reforça a necessidade do isolamento social

O novo boletim da SESA (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná), divulgado nessa segunda-feira (4), aponta um total de 94 mortes em todo o estado do Paraná. O número reforça o alerta para o reforço no isolamento social como uma das medidas que podem ajudar a conter o avanço da covid-19 no estado

A orientação do governo do Paraná pelo isolamento social segue até que a pandemia perca força, reforça o secretário. Essa decisão se justifica pelas constantes avaliações feitas por especialistas da área de saúde em parceria com a Secretaria.

Dos 399 municípios paranaenses, 133 têm casos já confirmados da doença. Os 22 novos casos são nos municípios de Arapongas (1), Céu Azul (1), Cianorte (1), Colombo (1), Curitiba (3), Guairacá (1), Londrina (1), Medianeira (2), Paranacity (1), Paranavaí (4), Ponta Grossa (1), São João do Caiuá (2), Tamboara (1) e Telêmaco Borba (2).