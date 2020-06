Com mais 31 casos, número de infectados por covid-19 em Cascavel sobe para 684

A Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou na tarde desta sexta-feira (5), o balanço diário com os números da covid-19 no município. Com mais 31 pacientes confirmados nas últimas 24 horas já são 684 casos do novo coronavírus no município, destes, 209 estão com o vírus ativo no organismo.

Dos casos positivos, 10 estão em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 16 em enfermaria, 183 em isolamento domiciliar e 10 óbitos. Outros 21 casos aguardam o resultado dos exames.

O Secretário de Saúde e sua equipe não concederão entrevistas até segunda-feira, pois a equipe estará recolhida a fim de estudar, analisar e discutir o cenário da pandemia e possíveis medidas a serem sugeridas ao Executivo em Cascavel.

