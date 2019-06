Com inovação tecnológica, 14º Festival das Cataratas deve reunir mais de 8 mil participantes

Considerado um dos maiores eventos do turismo nacional, o Festival das Cataratas inicia sua 14ª edição nesta quarta-feira (12), em Foz do Iguaçu (PR). Mais de 8 mil pessoas devem participar das atividades, entre agentes de viagem, operadores de turismo, profissionais da hotelaria, pesquisadores, estudantes, entre outros.

Sempre em busca de inovações, o Festival deste ano tem na tecnologia a sua principal novidade. A empresa Fator BLE levará ao evento um sistema de mapeamento que permitirá levantar informações como a concentração das pessoas em um determinado espaço da feira e o tempo de permanência nos estandes onde serão apresentados os principais produtos e serviços turísticos (ou áreas correlatas) nacionais e internacionais.

De acordo com o idealizador do Festival das Cataratas, Paulo Angeli, a cada ano o evento se reinventa para agradar o público. “O turismo é um setor que exige de todos os seus envolvidos uma atualização constante. Por isso, sempre estamos em busca de inovações que supram esta expectativa”, destaca. Em 2018, o evento reuniu 8.430 participantes, consolidando um crescimento de mais de 600% desde a sua primeira edição, movimentando a economia local e gerando bons negócios.

Antes mesmo da abertura oficial, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio deve anunciar investimentos para Foz do Iguaçu durante o lançamento local do Programa Investe Turismo que ocorre nesta quarta-feira (12), às 13h, no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention.

O ministro é uma das autoridades confirmadas para a solenidade de abertura do Festival às 19h, no Recanto. Também deve participar o vice-governador e presidente da Fecomércio, Darci Piana, o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Alexandre Sampaio, e o secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná, Márcio Nunes, entre outros.

Na quinta (13) e sexta-feira (14) as atividades do Festival continuam no Rafain Palace Hotel & Convention, com diversos eventos paralelos como Rodada de Negócios, Salão de Turismo Cultural e Espiritualidade, Salão MICE Cataratas, Hackatour Cataratas, Salão do Vinho Argentino, Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, Arena Gastronômica, além de capacitações, visitas técnicas e eventos sociais. Veja a programação completa aqui.

Participação da Comunidade

Além de movimentar a economia da região e gerar centenas de empregos diretos e indiretos para toda a região, o Festival das Cataratas “abre suas as portas” para a entrada gratuita da comunidade a partir das 16h de sexta-feira (14). Os moradores poderão conferir os estandes da Feira de Turismo e Negócios, assim como participar de palestras.

14º Festival das Cataratas

O Festival das Cataratas é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo, com organização da De Angeli e patrocínio da Fecomércio, CNC e Fundo Iguaçu.

Dias: 12, 13 e 14 de junho de 2019

Local: Rafain Palace Hotel & Convention

Foz do Iguaçu – PR – BR

045 3029 6603 / 99975 2402