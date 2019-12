Com estoque no limite, Banco de Leite convoca doadoras com urgência

Foz do Iguaçu – Com o estoque praticamente zerado, o Banco de Leite de Foz do Iguaçu precisa com urgência de doações de leite materno. O estoque disponível está muito abaixo do ideal e sem a contribuição das mães voluntárias não será possível atender à demanda de bebês internados na UTI e UCI neonatal do Hospital Ministro Costa Cavalcanti.

Nos últimos quatro meses, a unidade vem registrando uma queda expressiva do número de doações. Em outubro a quantidade foi de 127,7 litros, já em novembro o volume caiu para 80,75 litros e em dezembro a coleta não alcançou 40 litros de leite materno até o momento.

Segundo a enfermeira Roseli de Oliveira, a situação já era esperada, pois é a mesma dos anos anteriores, mesmo assim, é preocupante: “Muitas mães deixaram de doar por vários motivos, muitas viajam ou ficam envolvidas com outras atividades. Por isso fazemos um apelo para que as mulheres que estejam amamentando façam suas doações”.

Recesso

O Banco de Leite abrirá das 7h às 13h no período de recesso – entre Natal e Ano-Novo. Não haverá expediente somente nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro. O atendimento normal, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, retoma no dia 6 de janeiro.

Quem quiser solicitar visita domiciliar pode ligar para o telefone (45) 3575-7983. A equipe do Banco de Leite orienta a doadora sobre a coleta, o armazenamento e a conservação do leite.

O Banco de Leite fica na Avenida Gramado, próximo ao Hospital Ministro Costa Cavalcanti.