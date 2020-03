Com crise, bloqueio de recursos do Orçamento é “cenário mais provável”

Brasília – Com a estimativa menor de crescimento da economia e a queda nos preços do petróleo, um bloqueio de recursos no Orçamento é o “cenário mais provável”, disse nessa terça-feira (10) o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues.

Apesar disso, ele ressaltou que a União tem espaço fiscal limitado para qualquer medida de estímulo e que a diretriz nesse cenário de crise é seguir trabalhando pelas reformas estruturais.

Segundo o secretário, a estimativa para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) deve cair dos atuais 2,32% usados como referência na elaboração do Orçamento. No último Boletim Focus, do Banco Central, a expectativa do mercado ficou em 1,99%. Waldery disse, no entanto, que a projeção oficial deve ficar acima de 2%.

Outro fator que deve impactar a receita federal é a revisão do valor de referência do barril de petróleo. No Orçamento, foi utilizado o valor de US$ 58,96. Na segunda, após choque nos preços, a cotação fechou pouco acima dos US$ 30.