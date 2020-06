Com 96,6% dos leitos de UTI ocupados, Cascavel registra mais 56 casos de covid-19

A Secretaria de Saúde informou nesta terça-feira (23), que Cascavel registrou 56 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados desde o início da pandemia é de 1.904 e a taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) exclusivos para covid-19 subiu para 96,6%.

Veja a tabela:

O número de óbitos subiu para 35, com duas mortes registradas nesse último boletim.

A primeira morte é de uma idosa de 74 anos, com comorbidade associada de Hipertensão

Arterial Sistêmica e Obesidade, óbito em 23/06 no HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná).

A segunda vítima morreu no Hospital de Retaguarda. Era um homem de 61 anos que tinha comorbidade associada de Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica e Doença Cardiovascular, óbito em 23/06.

Dos casos positivos, 30 estão internados em UTI e 17 em leito enfermaria. Dos casos suspeitos, 14 estão internados em UTI e 29 em enfermaria.

