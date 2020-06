Com 90% dos leitos de UTI ocupados, número de casos de covid-19 em Cascavel chega a 1.262

Segundo o boletim divulgado na tarde desta segunda-feira (15), Cascavel está com 90% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados. Esses leitos são exclusivos para pacientes com covid-19. O número de casos chegou a 1.262 com 352 pacientes com o vírus ativo no organismo.

Dos casos ativos, 18 estão internados em UTI, 19 em enfermaria e 315 em isolamento domiciliar. Foram registradas 16 mortes desde o início da pandemia e 894 pacientes estão recuperados da doença.

Veja o boletim completo: