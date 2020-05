Com 187 casos de covid-19, Cascavel é a cidade com mais casos da 10ª Regional de Saúde

O boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde desta quarta-feira (20), revelou que Cascavel é a cidade com maior número de casos na 10ª Regional de Saúde. No total a cidade tem 187 casos. Nas últimas 24 horas 30 pessoas tiveram o diagnóstico de covid-19 no município.

Veja a tabela de municípios:

Segundo o boletim desta quarta-feira, dos casos positivos, 161 tiveram o resultado por exame laboratorial, 21 por teste rápido e cinco por teste clínico-epidemiológico. Outros 26 pacientes aguardam o resultado do exame.

Estão sendo monitorados 258 pacientes e foram descartados 436 casos com exame e 55 por teste rápido. Já tiveram alta do isolamento domiciliar 4.951 pacientes.

Segundo o monitoramento, 130 pacientes já estão recuperados da doença.