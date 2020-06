Com 16 pacientes confirmados e 28 suspeitos em UTI, Cascavel chega a 913 casos confirmados da covid-19

O Boletim epidemiológico da covid-19 de Cascavel desta quarta-feira (10), trouxe mais 33 confirmações da doença no município que chega a 913 casos, desses, 269 estão com o vírus ativo no organismo.

Dos casos ativos, 16 pacientes estão internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 21 em enfermaria e 232 em isolamento domiciliar. Já estão recuperados da doença 633 pessoas e foram registradas 11 mortes.

Outros 39 pacientes aguardam o resultado dos exames, desses, 28 estão internados em UTI.

Confira o boletim completo: