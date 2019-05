Coluna Bandeirada do dia 31 de maio de 2019

Firás Fahs disputa o seu 1º campeonato internacional

O piloto de Foz do Iguaçu Firás Fahs tem mais um desafio neste fim de semana. Até sábado ele disputa a categoria Cadete no Campeonato Sul-Americano de Kart, no Kartódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. É a primeira competição internacional de Firás.

Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção, encerra no Sul-Americano uma sequência de provas que começou há duas semanas com vitória na segunda etapa do Campeonato Citadino de Foz do Iguaçu. No último sábado ele conquistou o quarto lugar da etapa de encerramento do Campeonato Metropolitano de Cascavel. Os resultados de Foz do Iguaçu e Cascavel deixam Firás confiante para o Sul-Americano. “Tive uma sequência de bons resultados. Treinei e disputei o Sul-Brasileiro no Velopark e por isso acredito que farei uma boa estreia em competições internacionais”, destaca Firás Fahs.

Raijan quer repetir vitória em Londrina

Último vencedor de uma corrida do Mercedes-Benz Challenge no Autódromo de Londrina, Raijan Mascarello espera repetir o feito na terceira etapa da atual temporada, que será disputada no próximo domingo. A última vez que a categoria esteve na pista paranaense foi na dia 10 de setembro de 2017. “Lembro muito bem daquele dia. Foi a minha primeira vitória na categoria e vencemos graças a um bom trabalho no pit stop obrigatório, além de eu ter feito a última volta com um pneu furado. Tomara que a festa se repita neste fim de semana”, conta o piloto da CLA45AMG de número 17.

Paulo Bento vai à capital em busca da liderança

O cascavelense Paulo Bento disputa neste sábado e domingo a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade no Autódromo Internacional de Curitiba. Seu foco é conquistar a vitória e assumir a liderança da categoria Marcas A.

Paulo Bento diz que o carro da equipe Consórcio New Holland/Clínica de Estética Harmonia/Motel Lumini/Auto Brasil veículos/Sorbara está preparado para buscar a vitória. “Teremos uma grande batalha pela frente e esperamos pegas acirrados”, comenta Paulo Bento, vice-líder do campeonato, com 30 pintos.

Edoli Caus

Edoli Caus Júnior será o segundo cascavelense a disputar a segunda etapa do Paranaense de Velocidade, em Curitiba. Ele irá competir em dupla com o curitibano Guto Baldo, também na categoria Marcas A.

Classificação da categoria Marcas A

Pos. Piloto Pontos

1º) Rafael Barranco 44

2º) Paulo Bento 30

3º) Edson Bueno/Marcel Sedano 28

4º) Gustavo Magnabosco/Gefferson Lima 21

5º) Thiago Klein 19

6º) Valmor Emilio Weiss 15

7º) Marcelo Beux 14

8º) Rômulo Molinari/Alexandre Frankemberger 10

9º) Augusto Baldo Neto/Edoli Caus Júnior 3

Edson Campana Sita/Stive Tokarski 3

Ruslan Carta Filho/Andrei Carta 3

Felipe e Caíto disputam a 2ª etapa da Copa HB20

Os irmãos Felipe e Caíto Carvalho, da equipe Sensei, serão os representantes de Cascavel na segunda etapa da Copa HB 20, que será disputada neste fim de semana em Londrina, no norte do Paraná.

A programação começa hoje com três sessões de treinos livres. Neste sábado o treino classificatório será das 8h10 às 8h30 e a largada da Corrida 1 está programada para as 13h45. A corrida 2 será domingo, com largada prevista para as 14h20.

Felipe Carvalho está na oitava colocação na classificação do campeonato da categoria Pro, com sete pontos. Caíto ocupa a 12ª colocação, com dois pontos.

Felipe Carvalho diz que o conhecimento da pista londrinense será importante para essa etapa. Mas terá pilotos de muitos talentos na prova e isso garantirá um grande espetáculo. Caíto diz que ele e Felipe sempre andaram bem em Londrina. “Estou confiante de que teremos bons resultados e subiremos várias posições na classificação do campeonato”, frisa Caíto.

Sul-Americano

A chuva forte que caiu ontem no Rio Grande do Sul interrompeu os treinos do Campeonato Sul-Americano de Kart à tarde.

Fórmula Indy

Depois das 500 Milhas de Indianápolis, a Fórmula Indy prossegue neste fim de semana com a única rodada dupla do calendário, no circuito de Belle Isle. A categoria volta a ter só dois brasileiros no grid: Tony Kanaan e Matheus Leist, da Foyt. Helio Castroneves disputou apenas as 500 Milhas.

Erechim

Hoje será o último dia de reconhecimento das Especiais do 22º Rali de Erechim. A competição será amanhã e domingo.