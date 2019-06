Coluna Bandeirada do dia 22 de junho de 2019

Open do Brasileiro de Kart terá TV aberta

Na próxima semana, será disputado o Open do Campeonato Brasileiro de Kart em Cascavel, na região Oeste do Paraná. Uma das novidades será o televisionamento em TV aberta. A Catve, afiliada a TV Cultura, irá mostrar as competições no sábado, a partir das 13h15. Também será mostrada no Portal Catve.com e nas redes sociais da emissora.

A programação oficial do Open começará quinta-feira, dia 27, com treinos pela manhã e à tarde. A programação para sexta-feira e sábado é seguinte:

Sexta-feira – dia 28 de junho

6h30 – Abertura dos portões

7h – Abastecimento liberado

7h – Sorteio de motores das categorias: OK, Cadete e Codasur

13h – Sorteio de motores das categorias F-4, Codasur Júnior e Mirim

8h às 8h17 – 3º treino da categoria Júnior Menor

8h20 às 8h37 – 3º treino da OK

8h40 às 8h57 – 3º treino da Cadete

9h às 9h17 – 3º treino da Júnior

9h20 às 9h37 – 3º treino da Super Sênior

9h40 às 9h57 – 3º treino da Codasur

10h – Início das tomadas de tempos. Pela ordem, Júnior Menor, OK, Cadete, Novatos, Super Sênior e Codasur

13h – Primeira bateria da Júnior Menor, OK, Cadete, Novatos, Super Sênior e Codasur

15h às 15h17 – 3º treino da Sênior B

15h20 às 15h37 – 3º treino da Sênior A

15h40 às 15h57 – 3º treino da F_4

16h às 16h17 – 3º treino da Codasur Júnior

16h20 às 16h37 – 3º treino da Novatos

16h40 às 16h57 – 3º Treino da Mirim

17h às 17h17 – 3º treino a KZ

17h20 às 17h37 – 3º treino da Graduados

17h40 – Inicio da tomada de tempos. Pela ordem, Sênior A, Sênior A, F-4, Codasur Júnior, Novatos, Mirim, KZ e Graduados

19h20 – Primeira bateria, pela ordem, das categorias Sênior A, Sênior A, F-4, Codasur Júnior, Novatos, Mirim, KZ e Graduados

22h30 – Encerramento das atividades do dia

Sábado – 29 de junho

6h30 – Abertura dos portões

7h – Abastecimento liberado

8h às 8h07 – Warm-up da Júnior Menor

8h10 às 8h17 – Warm-up da OK

8h20 às 8h27 – Warm-up da Cadete

8h30 às 8h37 – Warm-up da Júnior

8h40 às 8h47 – Warm-up da Super Sênior

8h50 às 8h57 – Warm-up da Codasur

9h – Segunda bateria, pela ordem, das categorias Júnior Menor, OK, Cadete, Júnior, Super Sênior e Codasur

10h30 – Terceira bateria das categorias Júnior Menor, OK, Cadete, Júnior, Super Sênior e Codasur

12h30 Pódio das categorias Júnior Menor, OK, Cadete, Júnior, Super Sênior e Codasur

13h às 13h07 – Warm-up: da Sênior B

13h10 às 13h17 – Warm-up das Sênior

13h20 às 13h27 – Warm-up da F-4

13h30 às 13h37 – Warm-up da Codasur Júnior

13h40 às 13h47 – Warm-up da Novatos

13h50 às 13h57 – Warm-up da Mirim

14h às 14h07 – Warm-up da KZ

14h10 às 14h17 – Warm-up: da Graduados

14h20 – Segunda bateria, pela ordem, das categorias Sênior B, Sênior A, F-4, Codasur Júnior, Novatos, Mirim, KZ e Graduados

17h – Terceira bateria das categorias Sênior B, Sênior A, F-4, Codasur Júnior, Novatos, Mirim, KZ e Graduados

19h30 – Pódio das categorias Sênior B, Sênior A, F-4, Codasur Júnior, Novatos, Mirim, KZ e Graduados

Terra em São José dos Pinhais

O Autódromo de São José dos Pinhais recebe neste sábado e domingo a 2ª etapa Campeonato Metropolitano de Velocidade na Terra, com organização e promoção de Manoel Rodriguez e Leandro Stadler, da RS Motorsport Eventos. A prova terá o patrocínio de Militec-1, Pelikano e Toyota Barigui, o apoio da Monster Energy, Gasoline, Alvo Plotagens, CSM Comércio e Só Carrão, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). Serão disputadas as categorias Marcas “A” e “B”, Turismo 1.600 “I” e “C”, Turismo 5000 (Omega, Opala e Dodge), Fusca Velocidade “A” e Light, Super Chevy “A” e “B”, Auto Cross “A” e “B”, com duas baterias de cada categoria.

Myasava e Lago

Akyu Myasava, na categoria Cadete, e Márcio do Lago, na Sênior e na Super Sênior, serão os representantes de Cascavel na 2ª etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de Kart, que será disputada neste sábado, em Xanxerê, Santa Catarina.

Felipe Drugovich

Felipe Drugovich, de Maringá, disputa neste sábado e domingo a rodada dupla da 2ª etapa Campeonato de Fórmula 3 FIA, no Autódromo de Paul Ricard, na França. As duas provas serão preliminares da Fórmula 1.

Arrancada

São Mateus do Sul, na região Metropolitana de Curitiba, realiza uma prova festiva de Arrancada na Terra neste sábado e domingo.