Coluna Bandeirada do dia 18 de junho de 2019

Corrida do Milhão será em Interlagos

Lançada em 2008, a Corrida do Milhão se tornou ao longo dos anos o maior acontecimento isolado do esporte a motor brasileiro, posicionando-se naturalmente como uma marca com “vida própria” e indiscutível apelo às marcas e ao público fã do automobilismo. Com o status de “prova de gala” da Stock Car, ela volta a acontecer em São Paulo após dois anos sendo disputada em outras capitais.

A Corrida do Milhão será realizada no dia 25 de agosto e corresponde à sétima etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car 2019. Tanto pela volta do evento para a praça que é sede da maior parte dos patrocinadores do automobilismo, quanto pelo próprio status da prova como uma competição especial, a organização acredita em um incremento de 150% sobre o valor movimentado em uma corrida normal em outras cidades. “A visibilidade na mídia, a transmissão ao vivo pela TV Globo e o próprio movimento causado pelas ativações realizadas pelas marcas envolvidas com a Stock Car tornam a Corrida do Milhão um acontecimento importante no esporte brasileiro”, informa Carlos Col, CEO da Vicar.

“O prêmio é um dos maiores, senão o maior, que um evento individual dá ao vencedor no Brasil. E tanto o piloto quanto a equipe que vencem a Corrida do Milhão entram para um rol especial, diferenciado, é quase como vencer um campeonato inteiro. Os índices de audiência da transmissão ao vivo, a expectativa de pilotos, equipes e fãs, a repercussão dentro e fora do Brasil no segmento do automobilismo mundial, tudo isso tornou essa corrida um caso à parte na história do esporte a motor brasileiro”, completa Carlos Col.

Até a disputa da Corrida do Milhão, a Stock Car ainda vai realizar duas etapas. A próxima será dia 21 de julho, em Santa Cruz do Sul (RS), seguida pela etapa de Campo Grande (MS), em 11 de agosto. Ao todo, a Stock Car fará 12 eventos em 2019 – dos quais quatro já foram realizados.

Vencedores da Corrida do Milhão

2008 – Valdeno Brito Filho (PB) – Medley/Matheis Racing

2010 – Ricardo Maurício (SP) – Eurofarma RC

2011 – Thiago Camilo (SP) – Ipiranga RCM

2012 – Thiago Camilo (SP) – Ipiranga RCM

2013 – Ricardo Zonta (PR) – BMC Racing

2014 – Rubens Barrichello (SP) – Full Time Sports

2015 – Thiago Camilo (SP) – Ipiranga RCM

2016 – Felipe Fraga (TO) – Cimed Racing

2017 – Daniel Serra (SP) – Eurofarma RC

2018 – Rubens Barrichello (SP) – Mobil Full Time Sports

Brasil continua fora da Fórmula E

A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) divulgou ontem o calendário para a temporada 2019/2020 da Fórmula E (carros elétricos). Mais uma vez o Brasil fica fora do calendário. Havia a expectativa de que São Paulo sediaria uma etapa. O calendário divulgado ontem é este: 22 e 23 de novembro, Ad Diriyah (Arábia Saudita), rodada dupla; 14 de dezembro, a ser anunciado; 18 de janeiro, Santiago (Chile); 15 de fevereiro, Cidade do México (México); 1º de março, Hong Kong; 21 de março – China (cidade a ser anunciada); 4 de abril, Roma (Itália); 18 de abril, Paris (França); 3 de maio, Seul (Coreia do Sul); 30 de maio, Berlim (Alemanha); 20 de junho, Nova York (EUA); 25 de julho, Londres (Inglaterra); e 26 de julho, Londres (Inglaterra).

Milton Santos desiste do Brasileiro de Kart

O cascavelense Milton Santos, da equipe MJ Cars, desistiu de disputar o Campeonato Brasileiro de Kart. Ele explica que, mesmo com toda a preparação especial que vinha fazendo, não conseguiu perder peso o suficiente para competir na categoria F-4 Super Sênior.

Segundo Milton Santos, ir à pista acima do peso levaria muita desvantagem em relação aos concorrentes. Se tivesse uma categoria Força Livre seria melhor. “Vamos pensar no segundo semestre, com provas do Paranaense e nas competições regionais”, afirma Milton Santos.

Kartódromo

Pilotos de Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina e São Paulo treinaram no último fim de semana no Kartódromo Delci Damian em preparação ao Campeonato Brasileiro, que será disputado de 15 a 27 de julho em Cascavel.

Kiko Porto

Sábado e domingo será disputada a segunda etapa da F-4 Americana, na pista do Pittsburgh Race Complex, na cidade de Wampum, no estado da Pensilvânia. O líder da temporada é o brasileiro Kiko Porto (Petromega/BF/DEForce Racing/Speed Group), que vai em busca de manter a ponta na classificação a bordo de seu Fórmula 4 número 12, defendendo a equipe DEForce Racing.