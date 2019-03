Coluna Bandeirada do dia 13 de março de 2019

Metropolitano de Kart de Cascavel prossegue na sexta-feira e sábado

O Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel prossegue sexta-feira e sábado, com a realização da segunda etapa no Kartódromo Delci Damian. A prova terá promoção e organização do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

A competição serve de preparação para o Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado em Cascavel, de 15 a 27 de julho. Neste fim de semana o Kart Clube já tem confirmada a participação de kartistas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

As categorias em disputa serão Mirim, Cadete, Novatos, Júnior Menor, Júnior, Sênior A, Sênior B, Super Sênior, F-4 (Graduados, Sênior e Super Sênior), Super F-4, Graduados e Shifter.

Sexta Feira – Dia 15/03

07h30 – Início dos trabalhos na secretaria

08h00 às 08h20 – 1º treino da Mirim/Cadete

08h23 às 08h43 – 1º treino da Novatos/Júnior Menor

08h46 às 09h06 – 1º treino da Sênior A/Sênior/Super Sênior

09h9 às 09h29 – 1º treino da F4 (todas)/Super F-4

09h32 às 09h52 – 1º treino da Graduados/Júnior/Shifter

09h55 às 10h15 – 2º treino da Mirim/Cadete

10h18 às 10h38 – 2º treino da Novatos/Júnior Menor

10h41 às 11h01 – 2º treino da Sênior A/Sênior B/Super Sênior

11h04 às 11h24 – 2º treino da F4 (todas)/ Super F-4

11h27 às 11h47 – 2º treino da Graduados/Júnior/Shifter

13h10 – Sorteio dos motores das categorias Mirim, Cadete e F-4

14h00 às 14h20 – 3º treino da Mirim/Cadete

14h23 às 14h43 – 3º treino da Novatos/Júnior Menor

14h46 às 15h06 – 3º treino da Sênior A/Sênior B/Super Sênior

15h09 às 15h29 – 3º treino da F-4 (todas)/Super F-4

15h32 às 15h52 – 3º treino da Graduados/Júnior/Shifter

15h55 às 16h15 – 4º treino da Mirim/Cadete

16h18 às 16h38 – 4º treino da Novatos/Júnior Menor

16h41 às 17h01 – 4º treino da Sênior A/Sênior B/Super Sênior

17h04 às 17h24 – 4º treino da F-4 (todas)/Super F-4

17h27 às 17h47 – 4º treino da Graduados/Júnior/Shifter

Sábado – Dia 16/03

07h10 – Abertura dos serviços de secretaria

07h20 – Sorteio de motores das categorias Mirim e Cadete

08h00 às 08h07 – Warm-up da Mirim/Cadete

08h10 às 08h17 – Warm-up da Sênior A/Sênior B

08h20 às 08h27 – Warm-up da Júnior e Graduados

08h30 às 08h37 – Warm-up da Shifter

08h45 às 09h00 – Briefing das categorias da manhã

09h10 às 09h17 Treino classificatória da Mirim/Cadete

09h20 às 09s27 – Treino classificatório da Sênior A/Sênior B

09h30 às 09h37 – Treino classificatório da Júnior/Graduados

09h40 às 09h47 – Treino classificatório da Shifter

10h00 – Início da primeira bateria das categorias da manhã. Vão à pista pela ordem, Mirim/Cadete, Sênior A/Sênior B, Júnior/Graduados e Shifter

11h20 – Início da segunda bateria – Na mesma ordem

12h30 – Pódio das categorias da manhã

13h30 – Ressorteio dos Motores das categorias F-4

14h00 às 14h07 – Warm-up da Júnior Menor/Novatos

14h10 às 14h17 – Warm-up da Super Sênior

14h20 às 14h27 – Warm-up da F-4

14h30 às 14h37 – Warm-up da Super F-4

14h45 às 15h00 – Briefing

15h10 às 15h17 – Treino classificatório da Júnior Menor e Graduados

15h20 às 15h27 – Treino classificatório da Super Sênior

15h30 às 15h37 – treino classificatório da F-4

15h40 às 15h47 – Treino classificatório da Super F-4

16h00 – Início da primeira bateria das categorias da tarde. Vão à pista, pela ordem, as categorias Júnior Menor/Novatos, Super Sênior, F-4 e Super F-4

17h20 – Início da segunda bateria – Na mesma ordem

18h30 – Pódio das categorias da tarde

Endurance Brasil

Abertura da temporada do Endurance Brasil será no próximo dia 30, em Curitiba.

Alimento

A entrada para a segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, a ser disputada sexta-feira e sábado, será um quilo de alimento não perecível. Tudo que for arrecadado será doado a entidades assistências.

Fórmula 1

Começam amanhã, às 23h (horário de Brasília), os treinos para o GP da Austrália, que abre o Mundial de Fórmula 1 deste ano.

Corbellini viaja para a Itália

Campeão brasileiro da Novatos há menos de dois anos, João Renato Corbellini viverá uma temporada intensa e cheia de novidades em 2019. Iniciado ainda em janeiro, quando competiu na rodada de abertura do SKUSA Winter Series, em Homestead, nos Estados Unidos, o ano do competidor carioca terá inúmeros treinos e competições no principal centro do kartismo mundial, a Itália. Competindo oficialmente pela fabricante de chassis italiana CRG, Corbellini viajará na próxima semana para a Itália para disputar seis campeonatos entre abril e junho.

Brasileiros em Sebring

Campeão do IMSA WeatherTech SportsCar Championship em 2018 e do Campeonato Norte-americano de Endurance, o time da Whelen Engineering Racing segue focado para repetir sua performance na temporada 2019. Depois de terminar as 12 Horas de Sebring no pódio nos últimos três anos, a equipe quer estar no degrau mais alto na segunda etapa do ano, que acontecerá sábado. O brasileiro Pipo Derani, vencedor das 12 Horas de Sebring em 2016 e 2018 pela Extreme Speed Motorsports, passou a integrar a equipe este ano e estará ao lado do compatriota Felipe Nasr e do norte-americano Eric Curran no Cadillac DPi-V.R nº 31.